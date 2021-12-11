تحليق 19 رحلة بالون طائر بالأقصر تقل 460 سائحا

وأوضح أحمد عبود ممثل اتحاد شركات البالون الطائر بمحافظة الأقصر فى تصريح اليوم، أنه خرجت فى سماء الأقصر 19 رحلة بالون تابعة لمختلف الشركات الـ 16 العاملة بالبر الغربى بالأقصر وعلى متنها أكثر من 460 سائحا؛ وسط حالة من البهجة بين الأفواج السياحية التى تزور الأقصر حالياً من حول العالم والعالمين فى هذا المجال لأنها مصدر دخلهم الوحيد.
وأضاف أن رحلات البالون من أهم رحلات المغامرة فى العالم وتعتبر الأقصر أحد أشهر المدن العالمية فى هذا المجال لما تتمتع من ثلثين آثار العالم؛ وبها طقس ممتع ودافى بسحر الشتاء بعاصمة أم الحضارات القديمة، استعدادات مكثفة، ومطار خاص للإقلاع، حيث أن جميع الشركات العاملة فى البالون، ملتزمة بتعليمات الطيران المدنى، والتى تحافظ على أمن وسلامة المشاركين باتباع الإجراءات الاحترازية والوقائية المشددة، ومنها تعقيم كافة البالونات باستمرار واستخدام كواشف الحرارة؛ والمطهرات والكمامات؛ بجانب أن كل رحلة من الرحلات التزمت بالعدد المحدد من قبل سلطات الطيران.
وأكد عبود، أن الأقصر تحتل مرتبة متقدمة فى تصنيف الدول التى تعمل فى تلك الرياضة حيث تحتل المركز الثالث عالميا.
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