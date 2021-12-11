عاجل- السيسى يتابع تحضيرات استضافة مصر للقمة العالمية للمناخ COP27

جدة - نرمين السيد - وقال بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية إن الاجتماع تناول "متابعة تحضيرات استضافة مصر للقمة العالمية للمناخ COP27 للعام القادم 2022".

وقد وجه الرئيس بإخراج هذا الحدث العالمى الضخم على أرض مصر على نحو يعكس للعالم التقدم الكبير الذى تشهده مصر فى مجال البيئة والتحول لاستخدامات الطاقة النظيفة، فى إطار جهود الدولة الحثيثة فى الوفاء بالتزاماتها تجاه الإنسانية بحماية البيئة، وكذا عرض صورة الدولة الحديثة فى مصر وجهودها فى تنفيذ استراتيجية التنمية المستدامة "مصر 2030".

كما وجه الرئيس بتعزيز مهام اللجنة العليا المشكلة فى هذا الصدد برئاسة رئيس مجلس الوزراء وعضوية مختلف الوزارات والجهات الحكومية المعنية لصياغة خطط عمل تخصصية للإعداد للقمة من جميع الجوانب، مع عرض تقارير متابعة دورية فى هذا الخصوص.

واضاف المتحدث الرسمى أنه تم خلال الاجتماع عرض مختلف الإجراءات اللوجستية والتنظيمية من قبل جهات الاختصاص، فضلا عن التجارب السابقة لتنظيم مؤتمر المناخ فى مختلف الدول، باعتبار أن هذه الفعالية تمثل أكبر وأهم مؤتمرات الأمم المتحدة على الإطلاق من حيث عدد المشاركين ومدة انعقادها، بالإضافة إلى خطط الحكومة لاستثمار استضافة المؤتمر لتحقيق أكبر عائد اقتصادى ممكن من خلال الترويج السياحى لمصر، وإقامة معارض متخصصة على هامش المؤتمر، فضلا عن الدفع بالشواغل الوطنية والإفريقية بشأن قضايا تغير المناخ وإتاحة الفرصة لإبرام شراكات مع المؤسسات الدولية المختلفة لتمويل المشروعات ذات الصلة بالتصدى لتغير المناخ فى مصر.

شارك فى الاجتماع كل من الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والسيد سامح شكرى وزير الخارجية، والدكتور خالد العنانى وزير السياحة والآثار، والدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى، والدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولى، والدكتور محمد معيط وزير المالية، والسيد محمود شعراوى وزير التنمية المحلية، والدكتورة ياسمين عبد العزيز وزيرة البيئة، والسيدة نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، والسيد عباس كامل رئيس المخابرات العامة.