بدء اجتماع مجلس المحافظين برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى

جدة - نرمين السيد - بدأ منذ قليل اجتماع مجلس المحافظين، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، لمتابعة عدد من الملفات المختلفة.



جدة - نرمين السيد - بدأ منذ قليل اجتماع مجلس المحافظين، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، لمتابعة عدد من الملفات المختلفة. ويشهد الاجتماع مناقشة عدد من الملفات، والموقف التنفيذى لعدد من المشروعات فى المحافظات.

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