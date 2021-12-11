جدة - نرمين السيد - اختتمت بطولة الألعاب الإلكترونية للجامعات والمعاهد العليا المصرية، ضمن فعاليات دورة الشهيد الرفاعى 49، بجامعة كفر الشيخ بمشاركة 33 طالبًا من 11 جامعة "المنوفية، عين شمس، كفر الشيخ، طنطا، البريطانية، المستقبل، الدلتا، حلوان، الفيوم، الإسكندرية، التعليم العالى".





وأقيمت البطولة تحت إشراف الدكتور صبحى حسانين نائب رئيس الاتحاد الرياضى للجامعات، الدكتور محمد عبد العال نائب رئيس جامعة كفر الشيخ لشؤون التعليم والطلاب وإدارة النشاط الرياضى بالجامعة، الدكتور هشام الجيوشى سكرتير عام الاتحاد الرياضى للجامعات، والكابتن بهاء مختار رئيس قطاع البطولة والمنافسة بالاتحاد الرياضى للجامعات، الدكتور إسلام الحلوانى مسؤول البطولة من الاتحاد الرياضى للجامعات، والكابتن مينا منصور مسؤول البطولة من الاتحاد الرياضى للجامعات، والمهندس شريف عبدالباقى، رئيس الاتحاد الرياضى المصرى للألعاب الإلكترونية.

أسفرت النتائج النهائية عن الآتى:

المركز الأول: جامعة الدلتا

- الطالب/ محمود محسن.

- الطالب/ عمرو محمد عبدالصبور.

- الطالب/ وائل محمد.

المركز الثانى: جامعة المستقبل

- الطالب/ أحمد عبدالحميد محمود.

- الطالب/ عمر شريف.

- الطالب/ عمرو أيمن محمد.

المركز الثالث: الجامعة البريطانية

- الطالب/ محمد محمد عبدالمنعم.

- الطالب/ أحمد ممدوح أحمد.

- الطالب/ يوسف عادل. جاءت البطولة برعاية وزير التعليم العالى والبحث العلمى، رئيس الاتحاد الرياضى للمصرى للجامعات، والدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، والدكتور عبدالرازق يوسف دسوقى رئيس جامعة كفر الشيخ.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر ننشر نتائج بطولة الألعاب الإلكترونية للجامعات والمعاهد العليا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.