إعلان نتائج بطولة الألعاب الإلكترونية للجامعات والمعاهد العليا المصرية

برعاية كل من د.خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، رئيس الاتحاد الرياضي للمصري للجامعات، ود. أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، ود. عبد الرازق يوسف دسوقي رئيس جامعة كفر الشيخ، أقيمت بطولة الألعاب الإلكترونية للجامعات والمعاهد العليا المصرية، ضمن فعاليات دورة الشهيد الرفاعي (٤٩)، بجامعة كفر الشيخ بمشاركة 33 طالبًا من 11 جامعة (المنوفية، عين شمس، كفر الشيخ، طنطا، البريطانية، المستقبل، الدلتا، حلوان، الفيوم، الإسكندرية، التعليم العالى).
وأقيمت البطولة تحت إشراف د.صبحي حسانين نائب رئيس الاتحاد الرياضي للجامعات، ود.محمد عبد العال نائب رئيس جامعة كفر الشيخ لشؤون التعليم والطلاب وإدارة النشاط الرياضي بالجامعة، ود.هشام الجيوشي سكرتير عام الاتحاد الرياضي للجامعات، وك/ بهاء مختار رئيس قطاع البطولة والمنافسة بالاتحاد الرياضي للجامعات، ود. إسلام الحلواني مسؤول البطولة من الاتحاد الرياضي للجامعات، وك/ مينا منصور مسؤول البطولة من الاتحاد الرياضي للجامعات، والمهندس/ شريف عبدالباقي، رئيس الاتحاد الرياضى المصرى للألعاب الإلكترونية.
وقد أسفرت النتائج النهائية عن الآتي:
المركز الأول: (جامعة الدلتا)
- الطالب/ محمود محسن.
- الطالب/ عمرو محمد عبدالصبور.
- الطالب/ وائل محمد.
المركز الثاني: (جامعة المستقبل)
- الطالب/ أحمد عبدالحميد محمود.
- الطالب/ عمر شريف.
- الطالب/ عمرو أيمن محمد.
المركز الثالث: (الجامعة البريطانية)
- الطالب/ محمد محمد عبدالمنعم.
- الطالب/ أحمد ممدوح أحمد.
- الطالب/ يوسف عادل.
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