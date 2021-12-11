الداخلية على طريق الخير: استخراج الوثائق الثبوتية لذوي الهمم لمدة أسبوع مجانا

شارك قطاع الأحوال المدنية فى الاحتفالية الخاصة باليوم العالمى لذوى الإعاقة، وذلك من خلال استخراج القطاع، الأوراق الثبوتية لهم (بالمجان- لمدة أسبوع)، وذلك بالإضافة إلى إعفائهم من "رسوم مذكرات الفقد - قيمة التصالح على مختلف المخالفات، بجميع مواقع القطاع على مستوى الجمهورية (مقار القطاع الجغرافية، المراكز النموذجية، مكتب القطاع الخاص المخصص لذوى الهمم والمجهز لوجيستياً وفنياً بما يلبى احتياجاتهم، مركبات القطاع "المتنقلة" المنتشرة على مستوى الجمهورية وخاصةً بالمناطق الأولى بالرعاية، مأموريات القطاع بمحال تواجدهم)، وأسفرت المبادرة عن استخراج عدد (3544) مستخرجا من مصدرات القطاع بالمجان، حيث يأتى ذلك فى إطار حرص وزارة الداخلية على إعلاء قيم حقوق الإنسان والمشاركة الفعالة فى شتى الفعاليات.

وتشهد الأحوال المدنية ثورة تطوير حقيقية، حيث تتيح للمواطن الحصول على الخدمات بسهولة ويسر، بناءً على توجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، بتخفيف الأعباء عن المواطنين وتقديم الخدمات بشكل حضاري يليق بالمواطن.

واستحدث قطاع الأحوال المدنية برئاسة اللواء طارق صابر مساعد وزير الداخلية عددًا من الخدمات الجديدة، وبات المواطن يحصل على الخدمة خلال دقائق معدودات، وانتهى عصر انتظار الخدمة لعدة أيام، فى زمن التحول الرقمي، بل باتت الخدمات تتحرك للمواطنين حتى منازلهم، وساهم هذا التطور في خلق حالة من الرضا لدى المواطنين، الذين أبدوا استحسانهم بالخدمات الجديدة والتطور السريع في المواقع الشرطية الخدمية.