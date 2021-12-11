الرئيس السيسي يتابع تحضيرات استضافة مصر للقمة العالمية للمناخ COP27

تابع الرئيس عبد الفتاح السيسي، تحضيرات استضافة مصر للقمة العالمية للمناخ COP27 للعام القادم 2022، ووجه الرئيس بإخراج هذا الحدث العالمى الضخم على أرض مصر على نحو يعكس للعالم التقدم الكبير الذي تشهده مصر في مجال البيئة والتحول لاستخدامات الطاقة النظيفة، في إطار جهود الدولة الحثيثة في الوفاء بالتزاماتها تجاه الإنسانية بحماية البيئة. صرح بذلك السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية.

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