/665424/جامعة-سوهاج-تختتم-فعاليات-البرنامج-التدريبي-لمهارات-العرض-الفعال-للمعيدين

إختتم مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس والقيادات بجامعة سوهاج، فعاليات البرنامج التدريبى "مهارات العرض الفعال"، والذي جاء ضمن حقبة برامج التدريس والتعليم والتعلم، ويستهدف المعيدين والمدرسين المساعدين من كليات الجامعة المختلفة وكان ذلك بمقر المركز بالحرم الجامعى القديم.

صرح بذلك الدكتور مصطفى عبدالخالق رئيس الجامعة، وقال أن البرنامج التدريبى يهدف إلى تغيير إتجاهات أعضاء هيئة التدريس إتجاهاََ إيجابياً نحو إعداد وتقديم العروض بشكل يحقق أهداف العرض، والعمل على إكساب المشاركين المعارف والمهارات اللازمة لإعداد عرض فعال وتقديمه بطريقة فعالة.

جامعة سوهاج تختتم فعاليات البرنامج التدريبي لمهارات العرض الفعال للمعيدين

وأوضح عبدالخالق، أن البرنامج تضمن التعريف بالعروض التقديمية وأنواعها المختلفة، والخطوات الواجب إتباعها لإعداد عرض تقديمى فعال، والمهارات الواجب تطبيقها لتقديمه بشكل ناجح، وكذلك العناصر التي يمكن من خلالها تقييم فعالية العرض، مضيفا أن البرنامج إشتمل أيضاً التدريب على كيفية إعداد الشرائح وإدخال الصور التوضيحية والفيديوهات وإستخدام الملتيميديا.

وأضاف الدكتور عنبر محمود مدير المركز، أن البرنامج التدريبى تضمن العديد من الأنشطة التدريبية اللازمة لتحقيق الأهداف المرجوة سواء معرفية أو مهارية أو سلوكية، التى كان من أهمها المناقشات وورش العمل وإعداد العروض وتقديمها وتقييمها عن طريق المشاركين، مضيفا أن التدريب تناول أيضاً مهارات الإلقاء وإستخدام لغة الجسد ونبرة الصوت أثناء العرض، موضحاً أن البرنامج التدريبى إستمر على مدار يومين، وشارك به ٢٢متدرب من مختلف كليات الجامعة، بإجمالى 10 ساعات تدريب مباشر شاملة أنشطة وأساليب تدريبية متنوعة، مشيراً إلى أنه حاضر بالبرنامج الدكتور محمد عبد الوهاب الأستاذ المساعد بكلية التربية والمدرب بالمركز.

جدير بالذكر زار اليوم الدكتور مصطفى عبدالخالق، رئيس جامعة سوهاج، مقر الجامعة الجديد بمدينة سوهاج الجديدة، لتفقد مراحل نقل الأجهزة والتشغيل التجريبي لمركز المعلومات الجديد للجامعة بالحرم الجديد، والبالغ تكلفته ١٤ مليون جنيه، للتحكم في البيانات والمعلومات الخاصة بالجامعة، يرافقه

كان ذلك برفقة الدكتور عبد الناصر يس نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، المحاسب اشرف القاضي امين عام الجامعة، الدكتور محمد حشمت المدير التنفيذي للمعلومات، والمهندس محروس حارث عبدالرحمن مدير شبكة المعلومات بالجامعة.

رئيس جامعة سوهاج يتفقد الاستعداد التجريبي لتشغيل مركز المعلومات

وأكد عبدالخالق، أن المركز تكلف انشاؤه ١٤ مليون جنيه، وأُسس على أحدث النظم التكنولوجية المتوافقة مع منظومة التعليم الرقمي وعن بُعد، لخدمة الطلاب والعملية التعليمية، مضيفاً أن المركز الجديد يضم كل البيانات الخاصة بالطلاب، وأعضاء هيئة التدريس والعاملين، كذلك يتحكم في تشغيل المنصات التعليمية، وتحميل المقررات الإلكترونية، وبرامج شئون العاملين، مؤكداً أن جميع البيانات مؤمنة ضد الحريق والسرقة من خلال أجهزة إنذار وحماية للبيانات .