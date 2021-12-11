/665428/فيديو-دهس-4-شباب-بالشيخ-زايد-على-يد-نجل-رجل-أعمال

خاص..

شهدت الساعات الماضية حادثا مروعا أدى لوفاة 4 شباب بمرحلة الثانوية العامة على طريق الشيخ زايد من نجل أحد رجال الأعمال المشهورين وصاحب سلسلة محلات شهيرة، الأمر الذي أشار الجدل خلال الساعات الماضية.

فيديو الشيخ زايد

حصل دوت الخليج على الفيديو الخاص بالواقعة والذي يظهر كيفية وقوع الحادث بشكل واضح، حيث أظهر الفيديو دوران السيارة الخاصة بالمتوفين من أحد الشوارع الجانبية، ليصطد به نجل أحد رجال الأعمال من الخلف نتيجة السرعة الفائقة.

عريس الجنة

على جانب أخر أوضحت والدة ضحية الشيخ زايد لمراسلة دوت الخليج: زهرة حياتي وأبني راح بسبب مدمن مخدرات صحيت الصبح على مصيبة بتلقى الخبر وفاته جت صدمه على قلبي، معرفتش أحرك لساني، وقالولي ابنك مماتش قعدت أتصل بتلفونه مردش عليا عرفت أنه مات ابني شهيد عند الله.

فيديو دهس 4 شباب بالشيخ زايد على يد نجل رجل أعمال

وقالت أبني عريس الجنة حرق قلبنا أنا عاوزة القصاص من وفاة إبني بناشد الرئيس السيسي يجيبلنا حقنا وأنا عارفه أنه بيستجيب لأي حد اللي قتل يوسف معروف ومحبوس دلوقتي المتهم شارب مخدرات ومتعاطي ومدمن، 4 أطفال 17 سنة 4 زهور راحوا ضحية مدمن، محدش طلع منهم سليم يوسف أبو ضحكة حلوة راح عني من ساعت ماشوفته في التلاجة وهو راح الجنة يوسف معملش حاجة وحشة لحد كان أحن واحد عليا يوسف خارج بزفة من المقابر.. عاوزين حقه وعاوزة ولادي كلهم هو مش أبني بس.

وفي سياق آخر شهد طريق المنيا، إصابة 8 أشخاص فى حادثى سير بسبب تداعيات الطقس السيئ، وعلى الفور تم تحرير عنها المحاضر اللازمة وجار عرضها على النيابة العامة، لتباشر التحقيقات فى الوقائع، وتم نقل المصابين إلي المستشفيات لتلقى العلاج اللازم.

تفاصيل الحادث

وعلى الفور تلقت الأجهزة الأمنية بالمنيا، إشارة من مأمور مركز بنى مزار، يفيد بحدوث تصادم بين دراجة بخارية مع سيارة بالقرب من مدخل بنى مزار، وقد نتج الحادث عن إصابة 3 أشخاص وإصابة أيضا 5 اشخاص آخرين، وعلى الفور تم نقلهم إلي المستشفى لتلقى العلاج اللازم.