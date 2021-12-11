/665431/كأس-العرب-التشكيل-الرسمي-لمواجهة-مصر-والأردن

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وتقام المباراة في تمام الخامسة مساء على استاد الجنوب، ويلتقي الفائز أمام تونس في مباراة الدور نصف النهائي الاربعاء المقبل.

وفيما يلي تشكيل منتخب مصر الرسمي لمواجهة الأردن:

حراسة المرمى: محمد الشناوي

خط الدفاع: أحمد فتوح، محمود حمدي الونش، أحمد ياسين، عمر كمال عبد الواحد

خط الوسط: حمدي فتحي، عمرو السولية، أحمد سيد زيزو

خط الهجوم: حسين فيصل، مصطفى فتحي، مروان حمدي

كأس العرب: غيابات بالجملة لمنتخب مصر أمام الأردن.. تعرف عليها

يستعد منتخب مصر لمواجهة الأردن ببطولة كأس العرب، مساء السبت القادم، في دور الـ 8.

وتقام المباراة على ملعب استاد الجنوب، في تمام الخامسة مساء السبت القادم.

وسوف يدخل منتخب مصر هذه المباراة بالعديد من الغيابات، ويأتي على رأسهم أكرم توفيق، وذلك بعدما حصل على الإنذار الثاني أمام الجزائر.

ويغيب أيضا أيمن اشرف بداعي الإصابة وذلك بعدما لعب لمدة 10 دقائق فقط امام الجزائر.

بينما تعرض أحمد حجازي لإصابة عضلية منعتة من مواصلة المباراة أمام الجزائر، ومازال موقفة معقد قبل المباراة القادمة.

وتأتي أخر الغيابات في مباراة الأردن، سيكون محمد مجدي افشة صانع ألعاب منتخب مصر، وذلك بعدما تعرض لشد في العضلة الأمامية.

كأس العرب: تعرف على موعد مباراة مصر والأردن

صعد منتخب مصر لدور الثمانية لبطولة كأس العرب، وذلك بعد التعادل أمام الجزائر بهدف لكل فريق، في نهاية مباريات الجولة الثالثة للبطولة.

وتلعب مصر أمام الأردن ضمن مباريات الدور ربع النهائي لبطولة كأس العرب.

وتقام مباراة مصر والأردن السبت القادم في تمام الساعة الخامسة مساء.

وتقام المباراة على ملعب استاد الجنوب، بينما تلعب الجزائر أمام المغرب في نفس اليوم في تمام التاسعة مساء.

وتقام بماراة الجزائر والمغرب على ملعب ستاد الثمامة.