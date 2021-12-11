رسمياً.. طبيب الأهلي يعلن سلبية مسحة «عمار حمدي»

/665433/رسميا-طبيب-الأهلي-يعلن-سلبية-مسحة-عمار-حمدي

أعلن الدكتور أحمد ابو عبلة رئيس الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إن عمار حمدي لاعب الفريق اشتكى من نزلة برد وأجرى مسحة طبية وجاءت النتيجة سلبية.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل: وأشار رئيس الجهاز الطبي إلى أنه منح اللاعب راحة من مباراة اليوم على أن يتم تقييم حالته لتحديد فرص مشاركته في التدريبات الجماعية.

ويخوض الأهلي مباراة ودية اليوم مع طلائع الجيش على استاد جهاز الرياضة العسكري، استعدادا لمواجهة الرجاء المغربي المقرر لها يوم 22 ديسمبر الجاري في قطر على كأس السوبر الإفريقي.

ويخوض الاهلي ثاني ودياته قبل السفر إلى قطر أمام سموحة يوم ١٥ ديسمبر الجاري.

ويسعى بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق إلى تجهيز جميع اللاعبين قبل السوبر الإفريقي.

وجاء تشكيل الأهلي كالتالي: حراسة المرمى: علي لطفي.

حط الدفاع: رامي ربيعة وياسر إبراهيم وكريم فؤاد ومحمد هاني.

خط الوسط: حسين الشحات وأليو ديانج وطاهر محمد طاهر ولويس ميكيسوني وأحمد نبيل. خط الهجوم: بيرسي تاو.

ويستعد الأهلي لمواجهة الرجاء المغربي المقرر لها يوم 22 ديسمبر الجاري في قطر على كأس السوبر الإفريقي.

وتتوجه بعثة الأهلي إلى قطر منتصف الشهر الجاري لمواجهة الرجاء المغربي على كأس ‏السوبر ويرأس البعثة الكابتن محمود الخطيب رئيس القعلة الحمرءا .‏

وتوج الأهلي بآخر نسخة من بطولة كأس السوبر على حساب نهضة بركان المغربي في ‏المباراة التي أقيمت بقطر.‏ ويبحث الأهلي عن إضافة لقب إفريقي جديد عندما يواجه الرجاء المغربي المتوج ببطولة ‏الكونفدرالية على كأس السوبر الإفريقي يوم 22 ديسمبر الجاري.‏

وحدد النادي الأهلي يوم 15 من الشهر الحالي، عن سفر بعثة الفريق إلى قطر لمواجهة الرجاء المغربي بمباراة السوبر الأفريقي.

الرجاء

وتحدث عبد الاله الابراهيمي المتحدث الرسمي لنادي الرجاء وقال: "طالبنا بتأجيل مباراة السوبر الأفريقي لموعد أخر، وذلك لغلق الطياران من وإلى المغرب، وأيضاً بسبب تواجد لاعبي الفريق مع المنتخب المغربي في كأس العرب".

وأكمل: " في حالة صعود المنتخب المغربي للنهائي سيكون من الصعب لعب المباراة أمام الأهلي بسبب ضيق الوقت الذي سنعاني منه".