/665435/بمشاركة-محمد-صلاح-تشكيل-ليفربول-الرسمي-لمواجهة-أستون-فيلا-بالدوري-الإنجليزي

يلعب فريق ليفربول الإنجليزي بعد قليل أمام استون فيلا، ضمن مباريات الجولة الـ 16 للدوري الإنجليزي الممتاز.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

ويشارك النجم المصري محمد صلاح في مباراة اليوم مع ليفربول في مركز الهجوم، ويغيب دييجو جوتا عن اللقاء بسبب الإصابة.

وتنطلق المباراة في تمام الخامسة مساء، وتعتبر هذه المباراة خاصة بسبب عودة أسطورة الريدز ستيفن جيرارد لملعب أنفيلد ولكن لكمدرب للضيوف.

وفيما يلي تشكيل ليفربول للمباراة:

حراسة المرمى: أليسون بيكر

خط الدفاع: ألكسندر أرنولد، جويل ماتيب، فيرجيل فان دايك، أندرو روبرتسون

خط الوسط: فابينيو، هيندرسون، تياجو ألكانتارا

خط الهجوم، محمد صلاح، ساديو ماني، أوكسليد شامبرلين

أسطورة ليفربول: محمد صلاح لا يصدق ومحطم الأرقام القياسية.. وتجديد العقد الأهم في مسيرته

أثني مايكل أوين، أسطورة ليفربول الإنجليزي، على اداء النجم المصري محمد صلاح مع الفريق، وتحطيمة المستمر للأرقام القياسية.

وأكد مايكل أوين في صحفية "أن محمد صلاح مازال يحطم الأرقام القياسية وسعيد بهذا الأمر، وكل مباراة يلعبها يقوم بكتابة تاريخ جديد له".

محمد صلاح

وزاد "هدف محمد صلاح في ميلان كان صعباً ولكن طريقة الإنهاء تبدو سهلة أمام الجميع، ولكن محمد صلاح هو من جعل الهدف يظهر بهذا الشكل السلس".

وأكمل "محمد صلاح يجعل الأمور بسيطة للغاية في كل دقيقة وكل مرة يلعب فيها داخل أرض الملعب".

وواصل "من النادر حاليا ان يهدر محمد صلاح الفرص أمام المرى، فاصبح فتاك ويسجل الأهداف بشكل مستمر، ولديه ثقة كبيرة في الأداء داخل وخارج الملعب".

واختتم طمن المتوقع أن يكون أمر تجديد عقد محمد صلاح ليس بالسهل، لأنه سيكون أهم عقد له في مسيرتة الكروية، وسيستغرق الأمر وقتاً ولكن لا أريد أن يرحل عن ليفربول نهائيا".