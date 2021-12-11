/665436/برنامج-لتجهيز-أحمد-عبدالقادر-للسوبر-الإفريقي

قال الدكتور أحمد أبوعبلة، رئيس الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إن أحمد عبدالقادر لاعب الفريق اشتكى من إصابة في العضلة الضامة، ويخضع لبرنامج تأهيلي بهدف تجهيزه للسوبر الإفريقي.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وأوضح رئيس الجهاز الطبي بالأهلي أن عبد القادر لم يشارك في مباراة طلائع الجيش الودية التي تقام اليوم على استاد جهاز الرياضة العسكري، وأن هناك محاولات لتجهيزه للسوبر الإفريقي ليكون تحت تصرف الجهاز الفني للفريق.

ويلتقي الأهلي مع طلائع الجيش على استاد جهاز الرياضة العسكري استعدادا لمواجهة الرجاء المغربي المقرر لها يوم 22 ديسمبر الجاري على كأس السوبر الإفريقي.

ويخوض الأهلي مباراة السوبر الإفريقي بصفته بطل دوري أبطال أفريقيا، ويواجه الرجاء المغربي بطل الكونفدرالية. ويعد الأهلي هو بطل النسخة الأخيرة في السوبر الأفريقي على حساب نهضة بركان.

وتوج الأهلي بآخر نسخة من بطولة كأس السوبر على حساب نهضة بركان المغربي في ‏المباراة التي أقيمت بقطر.‏ ويبحث الأهلي عن إضافة لقب إفريقي جديد عندما يواجه الرجاء المغربي المتوج ببطولة ‏الكونفدرالية على كأس السوبر الإفريقي يوم 22 ديسمبر الجاري.‏

وحدد النادي الأهلي يوم 15 من الشهر الحالي، عن سفر بعثة الفريق إلى قطر لمواجهة الرجاء المغربي بمباراة السوبر الأفريقي.

الرجاء

وتحدث عبد الاله الابراهيمي المتحدث الرسمي لنادي الرجاء وقال: "طالبنا بتأجيل مباراة السوبر الأفريقي لموعد أخر، وذلك لغلق الطياران من وإلى المغرب، وأيضاً بسبب تواجد لاعبي الفريق مع المنتخب المغربي في كأس العرب".

وأكمل: " في حالة صعود المنتخب المغربي للنهائي سيكون من الصعب لعب المباراة أمام الأهلي بسبب ضيق الوقت الذي سنعاني منه".