«كوميديا خيالية مرعبة»..تفاصيل البرومو الدعائى لفيلم «برا المنهج» لماجد الكدواني

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دوت الخليجيرصد تفاصيل الإعلان الدعائى لفيلم «برا المنهج»

وظهر في الإعلان الدعائى للفيلم، أن أحداثه تدور في الفترة الزمنية بين الستينيات والسبعينيات، حول الطفل «نور»، الذي يتعرض للتنمر من أصدقائه سواء لشكله وارتدائه نظارة طبية فيطلقون عليه لقب "عماشة" ويقومون بضربه وتهميشه، على الرغم من أنه طفل يتيم فقير يحتاج للاهتمام.

ومن المقرر أن يعيش «نور مغامرات خيالية مع صاحب المنزل المهجور «ماجد الكدواني»، فيتخيل نفسه "صلاح الدين" يقود الجنود ويطالب بعدم قتل فيرجينا، أو أن يذهب للعصر الفرعوني.

قصة فيلم برا المنهج

فيلم «برا المنهج» يدور حول الطفل اليتيم نور، الذي يبلغ من العمر 13 عاما، ويحاول اكتساب احترام زملائه من خلال دخول منزل مهجور أمام المدرسة، يخاف الأولاد المرور بقربه ليكتشف أن الذي يسكنه رجل عجوز يعيش هناك، مختبئاً من العالم، وتنشأ صداقة وعلاقة تربوية بين الصبي والرجل العجوز، ما يدفع بهما إلى رحلة لاكتشاف الذات.

أبطال فيلم «برا المنهج»

الفيلم بطولة ماجد الكدواني، روبي، أسماء أبو اليزيد، الطفل عمر الشريف، دنيا ماهر وضيف الشرف أحمد أمين وغيرهم نخبة من النجوم، ومن تأليف وإخراج عمرو سلامة، ويجسد ماجد الكدوانى خلال الأحداث ، شخصية رجل أعمال حاد الطباع يسعى بشتى السبل إلى تحقيق أحلامه، في حين تقوم روبى بتجسيد دور مدرسة موسيقى في إحدى المدارس الخاصة، وتتعرض للعديد من الأزمات في حياتها.

عمرو سلامة يكشف تجربته مع فليم برا المنهج

وسبق وأن شارك عمرو سلامة الصورة الأولى من العمل والتي ظهر بها الفنان ماجد الكدواني في غرفة مظلمة مع طفل بإحدى الغرف، وكتب عليها عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات “انستجرام”: “"فيلم برا المنهج، أول صورة من تصوير فيلم برا المنهج، كتبت فكرة الفيلم لأول منذ عشر سنوات بالتمام".

وتابع: “عدى السيناريو على مراحل كثيرة ومختلفة من التطوير، وكان دائما ينتظر الوقت المناسب ليخرج للناس، فيلم ذاتي وشخصي جدا، خرج من أعماق قلبي وذكرياتي وما أثر في تكويني كإنسان، وأيضا عام جدا حيث حاولنا جاهدا أن يلمس مشاعر الناس بقصة بها قدر من الكوميديا والدراما الإنسانية”.