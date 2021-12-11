وفد من الكلية الملكية للأطباء والجراحين بجلاسكو يزور جامعة الجلالة (صور)

جدة - نرمين السيد - زار وفد من الكلية الملكية للأطباء والجراحين بجلاسكو، جامعة الجلالة برئاسة الدكتور أشرف حيدر، لتعزيز سبل التعاون العلمى والبحثى المشترك، وذلك على هامش المشاركة فى المنتدى العالمى للتعليم العالى والبحث العلمى، فى نسخته الثانية، والذى نظمته وزارة التعليم العالى والبحث العلمى خلال الفترة من 8 إلى 10 ديسمبر 2021، بالعاصمة الإدارية الجديدة، برعاية وتشريف الرئيس عبدالفتاح السيسى.





واصطحب الدكتور أشرف حيدر القائم بأعمال رئيس جامعة الجلالة، الوفد فى جولة تفقدية داخل الحرم الجامعى لجامعة الجلالة، للإطلاع على كليات القطاع الطبى والمعامل المُجهزة على أعلى مستوى، كما تفقد الوفد قاعات الاختبارات الإكلينيكية ومعامل المهارات بمجال طب الأسنان وكذلك المعامل المُتقدمة فى مجال العلوم الأساسية، بالإضافة إلى كما تفقد مبنى المستشفى التعليمى المتوقع افتتاحه أوائل العام المقبل، والذى يهدف إلى خدمة مدينة الجلالة والمناطق المُجاورة، ويحتوى على مراكز مُتخصصة للطورائ والعلاج الطبيعى وغسيل الكلى ومركزاً للحروق ومركزاً للطب التجديدى وزراعة الأنسجة والخلايا الجذعية.

فى بداية اللقاء، أعرب الدكتور أشرف حيدر، عن سعادته بهذه الزيارة التى تهدف إلى بحث سُبل التعاون بين الجانبين، تحقيقًا لأهداف استراتيجية مصر 2030، بهدف إتاحة تعليم عالمى على أرض مصر، مشيرًا إلى أن جامعة الجلالة تحرص على سد الفجوة بين التعليم الجامعى وسوق العمل، من خلال تدريب الطلاب فى أحدث معامل المهارات والمُحاكاة المُتقدمة بمجال الطب البشري، حتى يستطيع الطالب ممارسة ما تعلمه، فى بيئة تُشبه الحياة العملية حيث يتم استخدام نماذج "مانيكان" تعمل بالذكاء الإصطناعى، مما يؤهل الطالب لعمل التشخيص المُناسب وتقديم الخدمة الطبية للمرضى.

وأوضح رئيس جامعة الجلالة أن القطاع الطبى بالجامعة، والذى يشمل مجال الطب البشرى وطب الأسنان والتمريض والصيدلة والعلاج الطبيعى ومجال تكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية، يقوم على أسس التعليم المُتكامل، حيث يتدرب جميع الطلاب فى نفس المعامل وعلى نفس الأجهزة المتقدمة، لتخريج جيل قادر على العمل الجماعى المُتكامل، مؤكدًا أن جامعة الجلالة تهدف إلى جعل مصر مركزاً للمعرفة فى الشرق الأوسط، من خلال جذب الطلاب من جميع أنحاء العالم للدراسة والتدريب فى الجامعة التى تقدم برامج دولية مشتركة.

ومن جانبه، أعرب وفد الكلية الملكية عن سعادته بهذه الزيارة وإعجابهم بما وجدوه على أرض الواقع فى جامعة الجلالة، التى تم بدأ الدراسة بها خلال العام الأكاديمى الماضي، وأكدوا حرصهم الشديد على تعزيز روابط التعاون بين الكلية الملكية وجامعة الجلالة من خلال التعاون العلمى وتبادل الخبرات.

شهد الزيارة الدكتور محمد الشناوى، القائم بأعمال نائب رئيس الجامعة للتعاون الدولى وخدمة المجتمع وتنمية البيئة، الدكتور طارق أبوالمعاطى، نائب رئيس الجامعة للشؤون الأكاديمية، وشهد الزيارة من وفد الكلية الملكية للأطباء والجراحين بجلاسكو، الدكتور مايك ميكردي، رئيس الكلية الملكية، الدكتور ستيف جراهام الرئيس التنفيذى للكلية، الدكتور أشرف أيوب أستاذ واستشارى جراحة الفم والوجه والفكين بالكلية الملكية للجراحين، الدكتور هانى عتيبة أستاذ أمراض القلب بجامعة جلاسكو ومدير التطوير الدولى للكلية الملكية للأطباء والجراحين فى جلاسكو.