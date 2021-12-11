التنمية المحلية تختتم ورشة العمل التعريفية لوحدات السكان بعدد من محافظات

جدة - نرمين السيد - اختتمت الورشة التعريفية التى نظمتها وزارة التنمية المحلية بمركز التنمية المحلية للتدريب بسقارة، لمشروع تسريع الاستجابة المحلية للقضية السكانية الذى ينفذ بالوزارة بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان وبدعم من الاتحاد الأوروبى.





وقام المشاركون بمحافظات السويس والأقصر والجيزة وقنا باستعراض ومناقشة تجارب الوحدة السكانية، ومنسقى المسؤولية المجتمعية وشباب المجلس الإقليمى وذلك بحضور الدكتورة فاطمة الزهراء جيل مدير المشروع بوزارة التنمية المحلية.

وعن تجربة وحدة السكان بمحافظة الجيزة قامت بمبادرة "خلفتك مسئوليتك .. احسبها صح" بهدف التعامل مع القضية السكانية، من خلال عقد 42 ندوة توعوية وتنموية بالتنسيق بين شركاء العمل التنفيذيين، للتوعية بخطورة الإنجاب المتعدد وزواج القاصرات وختان الإناث والأمية وعلاقة ذلك بالفقر والبطالة وذلك بمركزى الصف وأطفيح كمرحلة أولى، ثم تم تعميم المبادرة فى باقى المحافظة كمرحلة ثانية تنفيذاً لرؤية الدولة نحو استراتيجية السكان وأهداف التنمية المستدامة 2030.

كما استعرض منسق المسئولية المجتمعية بمحافظة قنا تجربتها بناءً على أعمال الرصد المجتمعى، يتم تحديد المشكلات السكانية والتواصل مع الجمعيات الأهلية التى تعمل بالمجال، لوضع خطط عمل لحل هذه المشكلات بالتعاون مع الشركات ورجال الأعمال المهتمين، بجوانب التنمية وتحفيزهم للمساهمة فى تنظيم المعارض الخاصة بمنتجات المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر، بالتعاون مع كافة الأجهزة المعنية وخاصة المتعلقة بمشروعات الدعم الاقتصادى للمرأة وشباب المحافظة.

كما قامت الوحدة بالتنسيق مع الجهات الأهلية والجهات المتبنية للمشروعات والمبادرات التى تعمل على تحسين خصائص السكان، وتعمل على حل المشكلات التى ظهرت بالمؤشرات مثل "حياة كريمة - دندرة بلا أمية - قوص الخضرة - أيامنا أحلى - حلم الأمومة ولكن - وصلة مياه=حياة" كما قامت بعمل ندوات تثقيفية وتوعوية بضرورة محو أمية القرى والتى تعد السبب غير المباشر للزيادة السكانية بالقرى.

واستعرضت وحدة سكان محافظة السويس تجربتها حيث قامت بتنظيم الحملات القومية والقوافل العلاجية، والمشاركة فى برامج محو الأمية وكافة البرامج التنموية التى يتم تنفيذها بالمحافظة، والمدرجة بخطة السكان والتنمية بالمحافظة والقيام بالتنسيق لعمل ندوات توعوية خاصة بتنظيم الأسرة والصحة الإنجابية، واستخدام الوسائل المنظمة للإنجاب ، كما قامت بالرصد الميدانى للتعرف على الاحتياجات الفعلية للمجتمعات الأكثر احتياجا بالمحافظة.

وقام منسق المسؤولية المجتمعية بالأقصر باستعراض الأنشطة التى قام بها للحد من بطالة الشباب، وعمل معارض لتسويق المنتجات للأسر المنتجة وتوفير فرص عمل للشباب، وأخيرًا استعرض شباب المجلس الإقليمى للسكان بمحافظة السويس كذلك تجربته، وأشار إلى عمل ندوات تثقيفية توعوية لمحاربة الأمية فى القرى والتعرف على مخاطر الزيادة السكانية على الحالة الاقتصادية.