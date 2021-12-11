السفير المصرى فى كوناكرى يبحث مع وزير الطاقة الغينى التعاون المشترك

جدة - نرمين السيد - التقى السفير تامر كمال المليجى، سفير جمهورية مصر العربية فى كوناكرى، مساء اليوم، إبراهيما أبى سيلا وزير الطاقة والهيدروليكا والمحروقات الغينى، حيث تم التباحث حول سُبل تعزيز التعاون الثنائى فى مجالات الطاقة والكهرباء والرى وإدارة الموارد المائية والبترول، والتى تعد من المجالات ذات الأولوية للجانب الغينى خلال الفترة الحالية، حيث تسعى الدولة الغينية لدفع عجلة التنمية وإعادة تأهيل بنيتها الأساسية.





وأشاد الوزير الغينى خلال اللقاء بالتعاون المستمر بين مصر وغينيا، مشيداً بتنظيم العديد من الدورات التدريبية الهامة التى تمولها الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنميو فى بلاده، فضلاً عن الزيارات التى يقوم بها الخبراء المصريون اتصالاً بمشروعات الطاقة المتجددة، معرباً عن التطلع لتوطيد التعاون مع مصر فى هذا الشأن فى ضوء ما تتمتع به مصر من خبرات واسعة باعتبارها نموذجاً أفريقياً رائداً فى مجالات الطاقة والرى وإدارة الموارد المائية. ومن جانبه، هنأ السفير تامر المليجى الوزير الغينى على توليه مهام منصبه، مؤكداً أن مصر لا تألو جهداً فى دعم أشقائها فى إفريقيا وخاصة فى غينيا فى إطار العلاقات الثنائية التاريخية والمتميزة بين البلديّن، وذلك إيماناً منها بضرورة العمل على تحقيق السلم والأمن وأهداف التنمية الاقتصادية والمجتمعية للدول والشعوب الأفريقية وتعزيز العمل الإفريقى المشترك.



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