سفير أذربيجان بالقاهرة يؤكد عمق العلاقات بين مصر وبلاده

جدة - نرمين السيد - جاء ذلك خلال زيارة السفير يرافقه عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية لمدينة القناطر الخيرية، اليوم السبت، لإحياء ذكرى الزعيم الأذربيجانى حيدر علييف؛ مؤسس دولة أذربيجان. ووضع المحافظ وسفير أذربيجان إكليلا من الزهور على تمثال علييف فى حديقة الصداقة المصرية الأذربيجانية بالقناطر الخيرية؛ بحضور ممثلى الجالية الأذربيجانية. وقال سفير أذربيجان إن مصر تلعب دورا مهما بمنطقة الشرق الأوسط؛ وإن أذربيجان تسعى دائما منذ استقلالها إلى تعزيز التعاون مع مصر. من جانبه؛ قال محافظ القليوبية إن المرحلة المقبلة سوف تشهد انطلاقة قوية لجذب المشروعات الكبرى فى ظل اتفاقية التوأمة والتآخى بين المحافظة ومحافظة أبشرون بأذربيجان.

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