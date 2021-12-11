إنجازات منظومة التأمين الصحى الشامل فى مصر (إنفوجراف)

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جدة - نرمين السيد - وسلط الإنفوجرافيك الضوء على أبرز جهود وإنجازات منظومة التأمين الصحى الشامل فى مصر فى الآونة الأخيرة، ومن أبرزها:
تسجيل أكثر من 5 ملايين مواطن ضمن منظومة التأمين الصحى الشامل، بمحافظات المرحلة الأولى: بورسعيد، الأقصر، الإسماعيلية، أسوان، السويس، جنوب سيناء، وتقديم أكثر من 8 ملايين خدمة طبية وعلاجية، فى: بورسعيد، والأقصر، والإسماعيلية.
وأوضح الإنفوجراف تقديم 17 ألف استشارة طبية عن بُعد، بمحافظتى بورسعيد والأقصر، بالإضافة إلى 4 ملايين ملف طبى إلكترونى للمنتفعين بمنظومة التأمين الصحى ببورسعيد، والأقصر، والإسماعيلية، إلى جانب إطلاق أول منصة تفاعلية رقمية بين أعضاء المهن الطبية بالهيئة وفروعها، وخدمات أخرى.
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