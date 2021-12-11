/665445/تنفيذ-80--من-مشروع-إنشاء-خط-الإنحدار-وشبكات-الصرف-الصحي-بالدلنجات

قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة الدلنجات برئاسة مجدي إبراهيم، بمتابعة سير العمل بمشروع إنشاء خط الإنحدار وشبكات الصرف الصحي ومحطة الرفع بقرية زاوية أبو شوشة حيث تم تنفيذ أكثر من ٨٠ ٪ من المشروع وجاري العمل في إستكمال الشبكة وخط الطرد والمحطة على التوازي وذلك للعمل على توصيل الصرف الصحي للقرية والقرى التابعة .

ومن ناحية أخرى تم متابعة أعمال تبطين ترعة الجانبية ضمن خطة تطوير المجاري المائية والتى ستساهم في الحفاظ على الموارد المائية من خلال ترشيد الإستخدامات المائية والحفاظ عليها .

تنفيذ 80 ٪ من مشروع إنشاء خط الإنحدار وشبكات الصرف الصحي ومحطة الرفع بقري بالدلنجات.

على جانب أخر وجه اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة لرؤساء الوحدات المحلية بضرورة التواجد الميداني والمتابعة المستمرة وتكثيف العمل والوقوف على الأعمال القائمة، ومتابعة نسب ومعدلات تنفيذ المشروعات القومية والخدمية والتى تهم المواطنين فى كافة القطاعات والمجالات.

للواء هشام آمنة محافظ البحيرة ، أن إجمالي حجم القروض الممنوحة من خلال المشروع القومي للتنمية المجتمعية والبشرية والمحلية "مشروعك" بلغت 2 مليار و 900 مليون جنيه منذ انطلاق المبادرة وحتى الآن وذلك لتمويل 30750 مشروعاً استثماريا متنوعاً ( تجارى - صناعى - زراعى - خدمى ) حيث ساهمت تلك المشروعات فى توفير 86 ألف فرصة عمل لشباب الخريجين بمدن ومراكز المحافظة .

يأتي ذلك في إطار نشاط المشروع على أرض محافظة البحيرة والذى يهدف إلى إتاحة القروض الميسرة للشباب لإقامة مشروعات صغيرة ومتوسطة تفعيلاً لمبادرة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية ، والتى تستهدف تشجيع إقامة تلك المشروعات للمساهمة فى توفير فرص عمل حقيقية تساهم فى زيادة دخل المواطنين ودفع عجلة الإنتاج وتحقيق التنمية المستدامة.

من جانبه أكد المحاسب أكرم مكرم المدير التنفيذي لـ " مشروعك " أن المشروع يهدف إلى تشجيع الشباب على إقامة مشروعات إستثمارية خاصة وتعزيز ثقافة العمل الحر من خلال منح التمويل اللازم لإقامة المشروع والذى يبدأ من 25 ألف جنية وحتى 2 مليون جنية بمساهمة 6 بنوك وطنية من خلال فائدة 5% متناقصة للمشروعات الصناعية ، 7% للمشروعات التجارية 12.25% متناقصة لمشروعات الثروة الحيوانية ؛ وذلك وفقاً لسياسات البنك الائتمانية .

هذا وقد وجه محافظ البحيرة بتذليل كافة العقبات وتسهيل إجراءات منح القروض والتيسير على المتقدمين، موجهاً بضرورة الإلتزام بإجراءات التقديم والإستشارات الفنية التي يحتاجها المشروع متمثلة في دراسات جدوى وفرص التدريب الفني والإداري بجانب إصدار التراخيص المؤقتة من إدارة "مشروعك" مع تكثيف أعمال التوعية لدى الشباب لتحفيزهم للإستفادة من المميزات التي يقدمها المشروع