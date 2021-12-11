/665439/محمود-تريزيجية-يعود-لقائمة-أستون-فيلا-أمام-ليفربول-بعد-التعافي-من-الرباط-الصليبي

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وكان محمود تريزيجية أصيب في نهاية الموسم الماضي أمام ليفربول بالرباط الصليبي، في أبريل الماضي ليعود في ديسمبر ويجلس على مقاعد البدلاء خلال اللقاء الهام.

وكانت إصابة تريزيجية صعبة للغاية خاصة أنها جاءت في أفضل فتراتة الكروية مع أستون فيلا، ولكنها منعته من التألق المستمر.

ويفاجئ القدر محمود ترزيجية أن الملعب الذي أصيب عليه يعود من جديد بعد الشفاء من الإصابة.

محمود تريزيجية يكشف موعد عودته للمباريات مع أستون فيلا بعد الرباط الصليبي

أكد محمود حسن تريزيجية، لاعب أستون فيلا الإنجليزي، أنه عانى في بداية مسيرتة في أوروبا بسبب اسم الشهرة.

وأضاف خلال تصريحات تليفزيونية عبر “الحكاية” “تسميتي باسم تريزيجية، كان من الكابتن بر رجب، مدربي في قطاع الناشئين بالنادي الأهلي، لأنني كنت هداف دوريات الشباب لمدة 5 مواسم على التوالي”.

وتابع “عندما تواجد في انجلترا كان الجميع يسألني ما سبب تسمية تريزيجية، فكنت أشرح لكل من يتحدث معي، وفي النهاية الجميع أقتنع بالأمر وتعودوا عليه”.

وواصل “سعيد للغاية بتشبيهي بتريزيجية نجم فرنسا، وأتمنى في العودة سريعا من الإصابة وأصبحت جاهزاً من أجل لعب المباريات بشكل طبيعي”.

واختتم “حاليا أنهيت برنامجي العلاجي والتأهيلات من أجل التواجد على أرض الملعب، ولكن النادي ينتظر الوقت الأفضل من أجل البدء في لعب المباريات تدريجياً”.

كريستيانو رونالدو يهاجم رئيس مجلة فرانس فوتبول بعد تسريب نتيجة أفضل لاعب

علق البرتغالي كريستيانو رونالدو، مهاجم فريق مانشستر يونايتد وقائد منتخب بلاده، على حفل جائزة البالون دور، والتي تقدم من مجلة فرانس فوتبول الفرنسية، لأفضل لاعب في العالم في كل عام.

وسبق وأن توجد بها البرتغالي رونالدو 5 مرات، ليأتي اليوم ويغيب فيه رونالدو عن الحفل بالرغم من تواجده في الملاعب، واليت اعتاد على ظهوره في كل عام من قبل محبي كرة القدم.