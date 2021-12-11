/665443/كيروش--كما-قلت-للاعبين-من-قبل-علينا-أن-نستمتع-ونلعب-من-أجل-الفوز

قال كارلوس كيروش المدير الفني لمنتخب مصر، أن علينا أن نستمتع" بهذه الكلمات بدأ مدرب المنتخب المصري كارلوس كيروش حديثه فور وصوله إلى ملعب الجنوب لملاقاة المنتخب الأردني في دور الثمانية من بطولة كأس العرب المقامة حاليًا في قطر.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

حيث قال كيروش لفيفا تي في "كما قلت للاعبين من قبل علينا أن نستمتع ونلعب من أجل الفوز".

وأصاف "سنشارك اليوم بأفضل ١١ لاعب لدينا ولكن مع الإصابات فهو جزء من كرة القدم ومتأكد أن من سيشارك اليوم سيبلي بلاءً حسنًا".

"هذه النوعية من المباريات ليس لديك ما تخسره وعلينا الاستماع بالمباراة ".

وتقام المباراة في تمام الخامسة مساء على استاد الجنوب، ويلتقي الفائز أمام تونس في مباراة الدور نصف النهائي الاربعاء المقبل.

وفيما يلي تشكيل منتخب مصر الرسمي لمواجهة الأردن:

حراسة المرمى: محمد الشناوي

خط الدفاع: أحمد فتوح، محمود حمدي الونش، أحمد ياسين، عمر كمال عبد الواحد

خط الوسط: حمدي فتحي، عمرو السولية، أحمد سيد زيزو

خط الهجوم: حسين فيصل، مصطفى فتحي، مروان حمدي

يستعد منتخب مصر لمواجهة الأردن ببطولة كأس العرب، مساء السبت القادم، في دور الـ 8.

وتقام المباراة على ملعب استاد الجنوب، في تمام الخامسة مساء السبت القادم.

وسوف يدخل منتخب مصر هذه المباراة بالعديد من الغيابات، ويأتي على رأسهم أكرم توفيق، وذلك بعدما حصل على الإنذار الثاني أمام الجزائر.

ويغيب أيضا أيمن اشرف بداعي الإصابة وذلك بعدما لعب لمدة 10 دقائق فقط امام الجزائر.

بينما تعرض أحمد حجازي لإصابة عضلية منعتة من مواصلة المباراة أمام الجزائر، ومازال موقفة معقد قبل المباراة القادمة.

وتأتي أخر الغيابات في مباراة الأردن، سيكون محمد مجدي افشة صانع ألعاب منتخب مصر، وذلك بعدما تعرض لشد في العضلة الأمامية.