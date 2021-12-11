/665446/شيرين-عبد-الوهاب-تقترب-من-11-مليون-مشاهدة-بأغنية-كلها-غيرانة

تشهد المطربة المصرية شيرين عبد الوهاب ذورة نجاحها، من خلال أغنيتها الجديدة «كلها غيرانة»، والتي طرحتها مؤخرا في بداية انتشار أزمتها مع طليقها حسام حبيب.

دوت الخليج يرصد نجاحات شيرين عبد الوهاب في أحدث أغنياتها

وحققت أغنية «كلها غيرانة» حتى الأن، ما يقرب من 11 مليون مشاهدة، عبر قناته الرسمية بموقع يوتيوب، من كلمات محمد مصطفى ملك، وألحان محمود أنور، وتوزيع محمد مجدي.

وتقول كلمات أغنية «كلها غيرانة»: “كلها غيرانة بتحقد والنفسية سواد .. لو أعدي في حتة أنا مش بسلم من الكومنتات .. طب اعمل ايه منا ست جميلة ودي كاريزمات .. أنا بدخل اي مكان بقلبه ده بفضل الله.. واللي يشوفني على طول بعجبه من غير معاناة.. في حاجات كده خلقة ربنا مش مجهود عاملاه .. خلوا اللي يغير مننا يجي ويعمل زينا .. من غير ما يغل يقل ويضربنا في ضهرنا .. خلوه يجي في وشنا لو عنده حاجة يقولنا .. وبلاش بقي شغل قالولنا كفاية كلام عننا”.

عودة شيرين بقوة للساحة الفنية بثلاثة أفلام ومسلسل رمضاني

من ناحية أخرى، تعود الفنانة المصرية شيرين عبد الوهاب للساحة الفنية بقوة بعد غياب 4 سنوات، وذلك بعد أزمة انفصالها عن المطرب حسام حبيب، اذ قالت خلال التسجيل الصوتي مع الإعلامية نضال الأحمدية: "أنا هاعمل 3 أفلام في السنة، وهرجع في رمضان وأعمل حاجة ليها علاقة".

وكانت كشفت الفنانة شيرين عبد الوهاب عن السر وراء تخليها عن شعرها وحلاقته كاملًا فضلًا عن أسباب فشل تكوينها أسرة وإنجابها طفلًا من زوجها السابق حسام حبيب.

شيرين عبد الوهاب تفجر مفاجأة صادمة

وقالت شيرين عبد الوهاب، في تسجيل صوتي مع الإعلامية اللبنانية نضال الأحمدية: "كان نفسي أعمل مشروع أُسري وهو فشله، روحت أشيل بويضات، وده بيحتاج إجراءات كثيرة، وكانت صعبة عليّ جدًا".

وتابعت: كان لازم أشيل بويضاتي لوحدهم، بس حسام أصر يشيل البويضات بالأجنة بتوعة، وأنا خلاص مش عايزة أخلف منه".

وأضافت باكيةً: "كل تعب الأسابيع والشهور راح، عشان حد مستهتر، حد مش عارف يعني إيه دنيا، ويعني إيه ست هتموت عنده وهتدفن في نفس المكان اللي هيموت فيه".