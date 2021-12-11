/665449/أميرة-ابوشقة-تطالب-برسالة-إعلامية-تساعد-الدولة-في-معركة-الوعي-ومواجهه-التحديات-بعيدا-عن-الابتذال

بعد سيطرة حلاقة شعر شيرين وسيارة عمر كمال وسيف حمو بيكا

طالبت النائبة أميرة ابوشقة عضو مجلس النواب، باعتماد رؤي وخطط توعويه وطنيه في خطاب الإعلام المصري ، من خلال إبراز قيم المجتمع والمحافظة عليها وكذلك مساعدة الدولة المصرية في خططها التنموية ومشروعاتها الوطنيه العملاقه ، والتعريف بأهميتها وضرورة التكاتف بين أطياف الشعب المصري بدلاً من تبني موضوعات مبتذله بعيدة كل البعد عن القيم التاريخيه للشعب المصري .

تحيا مصريرصد تفاصيل تعليق النائبة أميرة أبو شقة بشان معركة الوعي ومواجهه التحديات بعيدا عن الابتذال

دور الإعلام فى تنمية الوعي

واضافت ابوشقة أن السوشيال ميديا أصبح سلاح رهيب لتشكيل الفكر والوجدان ولابد أن يكون له نصيب كبير جدا من خطط الإعلام المصري الوطنيه ، من خلال إعداد رسائل وبرامج تهدف إلي التطوير والتحديث والتبصير بقيمنا وأخلاقها وحضارتنا ، وشددت علي ضرورة مخاطبة كل العقول بكافة درجاتها ، حتي لا نترك مساحة للقصص الوهميه والموضوعات المبتذله ان تملا حياة المصريين.

وشددت أبوشقة علي ضرورة رقابه الضمير علي المحتوي الذي ينشر ومايبث ورقابة المسئولين عن هذا المؤسسات الاعلاميه ، حتي يعود الإعلام المصري للريادة بعد أن اصبحنا علي مدار اليوم كاملاً، ليس هناك ما ينشر سوي سر حلاقة شعر الفنانه شيرين ، ومادار حولها من تكهنات بوليسيه ، وكذلك سعر وماركة سيارة المغني عمر كمال وسيف حمو بيكا ، وتركنا معركة الدولة المصرية في الوعي بالمخاطر والتحديات التي تواجه الوطن .