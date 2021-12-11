مدبولى: الدولة لن تسمح بأى تعديات أو مخالفات مرة أخرى

جدة - نرمين السيد - شدد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء على ضرورة إزالة التعديات على أملاك وزارة الموارد المائية والرى، مشيرا إلى أن الدولة لن تسمح بأى تعديات أو مخالفات مرة أخرى.





جاء ذلك خلال ترؤسه اليوم السبت، اجتماع مجلس المحافظين؛ لمناقشة عدد من الملفات والقضايا، بحضور كل من الدكتور محمد عبد العاطى، وزير الموارد المائية والرى، والدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالى والبحث العلمى، القائم بعمل وزير الصحة، واللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، والدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والسيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضى.

من جانبه، استعرض الدكتور محمد عبد العاطى، وزير الموارد المائية والرى، موقف إزالة التعديات على جسور نهر النيل والمجارى المائية، وكذا المحافظات الأكثر إنجازا فى هذا الملف الحيوى.

كما أشار محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، إلى أنه تم اتخاذ 22 إجراء لمواجهة تقلبات الطقس وموجة الأمطار الغزيرة، كما استعرض جهود إزالة التعديات على أملاك وزارة الموارد المائية والرى والأراضى الزراعية.

وخلال الاجتماع، أشار السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، إلى أن الفترة اعتبارا من 23/7/2017 وحتى الآن شهدت تعديات وصلت إلى نحو 281 ألف حالة تعد على 14 ألف فدان، وتمت إزالة 215 ألف حالة تقريبا على 12300 فدان، لافتا فى السياق نفسه إلى أن العام الحالى اعتبارا من أول يناير وحتى الآن، شهد تعديات بلغت نحو 22 ألف حالة تعد بمساحة 994 فدانا، تمت إزالة أكثر من 550 فدانا منها.