مدبولى يؤكد استمرار رفع درجة الاستعداد القصوى تحسبًا للتقلبات الجوية 

جدة - نرمين السيد - واستهل رئيس الوزراء الاجتماع، بالتأكيد أنه فى ضوء الإجراءات الاحترازية المسبقة التى تتخذها الدولة للحفاظ على حياة وممتلكات المواطنين من أخطار الأمطار والفيضانات والسيول، فالأمر يستلزم من المحافظات ضرورة استمرار رفع درجات الاستعداد القصوى تحسبا للتقلبات الجوية وموسم الأمطار الغزيرة، مع اتخاذ جميع الإجراءات المتعلقة بتفعيل عمل غرف الأزمات، إلى جانب التنسيق المستمر مع هيئة الأرصاد الجوية والجهات المعنية الأخرى، والتأكد بصفة دائمة من تطهير مخرات السيول، وكذا مصارف الأمطار، والاطمئنان لتوافر المعدات اللازمة للتعامل مع تراكم الأمطار.

وشدد الدكتور مصطفى مدبولى على ضرورة تكثيف الجولات التفقدية؛ للتأكد من توافر الخدمات المختلفة بالمحافظات، وكذا توافر السلع الغذائية، والاطمئنان لجاهزية حالة المستشفيات وتوافر الأدوية والمستلزمات الطبية بها.

وفى سياق آخر، شدد الدكتور مصطفى مدبولى على ضرورة بذل أقصى الجهود والتنسيق مع القيادات الشعبية؛ لتشجيع المواطنين على تلقى اللقاحات المضادة لفيروس كورونا، مؤكدا فى هذا الصدد أن الدولة وفرت ملايين الجرعات الخاصة باللقاحات، وهو ما يستلزم إيلاء اهتمام كبير من جانب المحافظات التى لا تتمتع بمعدلات ترقى للمستوى المأمول فى تلقى التطعيمات.

كما كلف رئيس الوزراء بإعداد حصر شامل لكل مواقف سيارات "السرفيس" بالمحافظات، مع وضع خطة واضحة مقترحة لتطويرها.

وأكد رئيس الوزراء أيضًا، خلال الاجتماع، على ضرورة إزالة التعديات على أملاك وزارة الموارد المائية والرى، مشيرا إلى أن الدولة لن تسمح بأى تعديات أو مخالفات مرة أخرى.

من جانبه، استعرض الدكتور محمد عبد العاطى، وزير الموارد المائية والرى، موقف إزالة التعديات على جسور نهر النيل والمجارى المائية، وكذا المحافظات الأكثر إنجازا فى هذا الملف الحيوى.

كما أشار اللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، إلى أنه تم اتخاذ 22 إجراءً لمواجهة تقلبات الطقس وموجة الأمطار الغزيرة، كما استعرض جهود إزالة التعديات على أملاك وزارة الموارد المائية والرى والأراضى الزراعية.

وخلال الاجتماع، أشار السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، إلى أن الفترة اعتبارا من 23 يوليو 2017 وحتى الآن شهدت تعديات وصلت إلى نحو 281 ألف حالة تعدٍ على 14 ألف فدان، وتمت إزالة 215 ألف حالة تقريبا على 12300 فدان، لافتا فى السياق نفسه إلى أن العام الحالى اعتبارا من أول يناير وحتى الآن، شهد تعديات بلغت نحو 22 ألف حالة تعدٍ بمساحة 994 فدانا، تمت إزالة أكثر من 550 فدانا منها.

من جانبه، تناول وزير التعليم العالى والبحث العلمى، القائم بعمل وزير الصحة، الموقف التنفيذى للتطعيم لمجابهة فيروس كورونا، مشيرًا إلى أنه يتوافر لدينا حاليا ما يزيد على 50 مليون جرعة لقاح جاهزة لتطعيم المواطنين، متوجها بالشكر، فى سياق حديثه، للمحافظين على جهودهم وتعاونهم فى العمل على تطعيم المواطنين، وهو ما ظهر فى تحقيق بعض المحافظات معدلات تطعيم عالية للغاية للأعداد المستهدفة، مستدركا بأن هناك بعض المحافظات الأخرى نعمل حاليا، بالتنسيق مع المحافظين، على زيادة معدلات تلقى المواطنين اللقاحات بها.

وأعرب وزير التعليم العالى عن استعداد الوزارة لتوفير مراكز تطعيم ثابتة، وكذلك سيارات متنقلة تحقيقا لهذا الهدف القومى المهم، وأشار الوزير إلى الاستعدادات الجارية لبدء الحملة القومية للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال خلال الفترة من 19 إلى 22 ديسمبر الجارى، مؤكدا على أنه انطلاقا من الأهمية الكبيرة لهذه الحملة فإن الأمر يتطلب تحقيق تنسيق عال مع مديريات الشئون الصحية بالمحافظات، لتيسير إجراءات حصول جميع الأطفال فى فترات العمر المستهدفة على التطعيم بالمحافظات كافة.

وأوضح أنه سيتم تجهيز فرق للتطعيم من قطاعات الوزارة؛ بهدف الانتهاء من تطعيم الأطفال فى المواعيد المحددة.

وبدورهم، استعرض المحافظون جهودهم خلال الفترة الماضية من أجل تشجيع المواطنين على تلقى اللقاحات المضادة لفيروس كورونا، وكذا مختلف الإجراءات التى تم اتخاذها لإزالة التعديات المختلفة، ومواجهة التقلبات الجوية والأمطار الغزيرة، وكذا جهود توفير السلع الغذائية بالأسواق.