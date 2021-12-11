شرم الشيخ تستعد لاستضافة مؤتمر الدول الأطراف لمكافحة الفساد

وتفقد المحافظ خلال الجولة أعمال التجميل والتشجير والصيانة بطريق السلام، وأعمال رفع كفاءة وتجميل الميادين وقاعة المؤتمرات الكبرى التى أنهت استعداداتها اليوم لاستضافة المؤتمر.
وأكد محافظ جنوب سيناء أن مدينة شرم الشيخ جاهزة لاستقبال المؤتمر، وجرى الانتهاء من تجهيز قاعة المؤتمرات الكبرى بكافة الوسائل والإمكانيات.. مشددا على رفع درجة الاستعداد القصوى بكافة القطاعات وخاصة الصحة، والكهرباء، والمياه والصرف الصحى، من خلال التأكيد على جاهزية مستشفى شرم الشيخ الدولى، وتزويده بأطقم طبية، وتوفير سيارات الإسعاف، وتوافر محولات كهربائية داخل قاعة المؤتمرات الكبرى تحسبا لحدوث أعطال فى الكهرباء، بالإضافة لانعقاد غرفة العمليات المركزية وربطها مع قاعة المؤتمرات وغرفة العمليات بمجلس مدينة شرم الشيخ طوال فترة انعقاد المؤتمر.
وأشار إلى أنه جار التنسيق بين كافة الجهات المعنية لتقديم خدمات على أعلى مستوى للوفود المشاركة فى المؤتمر، بداية من مطار شرم الشيخ الدولى من خلال سرعة إنهاء إجراءات الوصول، مع تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية وقواعد السلامة الصحية بدقة عالية من كاميرات حرارية للكشف عن درجة حرارة الركاب، وكذلك داخل أماكن إقامتهم، إضافة إلى الإجراءات التأمينية التى تجرى على أعلى مستوى.
ولفت إلى رفع كفاءة كافة الطرق بالمدينة وتشجيرها من كلا الجانبين وتخطيطها بعلامات المرورية والإرشادية، ودهان البلدورات، وتجديد المشايات بجميع أنواعها، وتطوير كافة الميادين، وزراعة أشجار النخيل على جانبى كافة الطرق، وزراعة الحدائق والميادين، ورفع الأعلام لجميع الدول المشاركة فى المؤتمر.
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