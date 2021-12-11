رئيس الوزراء يرأس اجتماع مجلس المحافظين

بدأ منذ قليل، اجتماع مجلس المحافظين، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، لمتابعة خطة تطعيم المواطنين ومستجدات العمل بالمشروعات التنموية والخدمية. وكان رئيس الوزراء أكد فى اجتماع المحافظين السابق، على ضرورة استكمال إزالة التعديات على فرعي النيل برشيد ودمياط، والتشديد على عدم السماح بأي تعدٍ أو مخالفة على المجاري المائية، والأراضي الزراعية، مشيرا ًإلى أنه سيتم تقديم تقرير شهري لرئيس الجمهورية، بموقف التعامل مع التعديات والمخالفات القائمة.

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