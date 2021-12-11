السكة الحديد: تعديل تركيب بعض القطارات على بعض الخطوط

أعلنت هيئة السكة الحديد أنه في إطار التحديث المستمر بكافة قطاعات الهيئة وخاصة قطاع الوحدات المتحركة والعمل على راحة جمهور الركاب فقد تقرر تعديل تركيب بعض القطارات على بعض الخطوط كالآتي: اعتباراً من يوم13/12/2021 أولا : تعديل تركيب قطاري 648 / 655 ركاب محرم بك / الضبعة و العكس بعدد 6 عربات محسنة (تحيا مصر) جدولهم الحالي ثانيا : تعديل تركيب قطارات 732 / 735 ركاب سوهاج / نجع حمادي و العكس بعدد 7 عربات محسنة (تحيا مصر) جدولهم الحالي ثالثا : تعديل تركيب قطارات 719 / 722 ركاب سوهاج اسيوط و العكس بعدد 7 عربات محسنة (تحيا مصر) جدولهم الحالي اعتباراً من يوم15/12/2021 رابعا : تعديل تركيب قطارات 536 / 847 / 848 / 853 / 854 / 859 / 860 ركاب طنطا / منوف / كفر الزيات و العكس بعدد 7 عربات محسنة (تحيا مصر) جدولهم الحالي اعتباراً من يوم16/12/2021 تعديل تركيب قطارات 845 / 846 / 851 / 857 / 858 ركاب منوف / كفر الزيات و العكس بعدد 7 عربات محسنة (تحيا مصر) جدولهم الحالي اعتبارا من يوم17/12/2021 خامسا : تعديل تركيب قطار 531 ركاب منوف / طنطا بتركيب 7 عربات محسنة (تحيا مصر) جدوله الحالي

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