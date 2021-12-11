”معلومات الوزراء” ينشر انفوجرافا جول جهود وإنجازات منظومة التأمين الصحى

نشر مركز معلومات مجلس الوزراء المصري، تزامنًا مع اليوم الدولي للتغطية الصحية الشاملة، الموافق الثاني عشر من ديسمبر الجاري.

وسلط الإنفوجرافيك الضوء على أبرز جهود وإنجازات منظومة التأمين الصحي الشامل في مصر في الآونة الأخيرة، ومن أبرزها:

تسجيل أكثر من 5 ملايين مواطن ضمن منظومة التأمين الصحي الشامل، بـمحافظات المرحلة الأولى: بورسعيد، الأقصر، الإسماعيلية، أسوان، السويس، جنوب سيناء. وتقديم أكثر من 8 ملايين خدمة طبية وعلاجية، في: بورسعيد، والأقصر، والإسماعيلية.

وكذلك تقديم 17 ألف استشارة طبية عن بُعد، بمحافظتي بورسعيد والأقصر، بالإضافة إلى 4 ملايين ملف طبي إلكتروني للمنتفعين بمنظومة التأمين الصحي ببورسعيد، والأقصر، والإسماعيلية، إلى جانب إطلاق أول منصة تفاعلية رقمية بين أعضاء المهن الطبية بالهيئة وفروعها، وخدمات أخرى.