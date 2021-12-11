وزير الصحة الأسبق: مصر لديها طفرة غير مسبوقة في مشروعات القطاع الصحي

قال الدكتور عادل العدوي، وزير الصحة الأسبق ورئيس الجمعية الطبية المصرية، إن مؤتمر مصر الطبي فرصة كبيرة لمناقشة الوضع الصحي في مصر، بجانب معرفة الفرص المتاحة التي يمكن استغلالها في هذا القطاع.

وأضاف خلال جلسة مستقبل النظام الصحي في الجمهورية الجديدة بمؤتمر مصر الطبي، أن منظومة التأمين الصحي الجديدة للمواطنين التي أعلن عنها الرئيس عبد الفتاح السيسي، من أعظم المشروعات القومية في القطاع الصحي التي تشهد مصر حاليا، وهو بمثابة حلم حقيقي لكل مواطن.

وأكد العدوي، أن حجم الانفاق من جانب الدولة لمواجهة جائحة كورونا، هو نجاح لاختبار القطاع الصحي، وأن مصر أثبتت للعالم إنها لديها بنية تحتية قوية في القطاع الطبي.

وأشاد بحجم المشروعات المنفذة في القطاع الصحي وهي طفرة غير مسبوقة للنهوض بالقطاع، ولكن لدينا عدد من التحديات يمكن التغلب عليها خلال الفترة المقبلة.

ومن جهته قال الدكتور أشرف حاتم، رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب ووزير الصحة الأسبق، إن مجلس النواب يناقش 4 قوانين خاصة بالقطاع الطبي داخل المجلس خلال الوقت الحالي، وسوف نستهدف الإنتهاء من قانون المسئولية الطبية قبل نهاية العام الحالي.

وأضاف، أن المجلس يهتم بالتدريب والتعليم في القطاع الطبي وأهمها الشهادة الموحدة للتعليم الطبي المستمر وهي شهادة البوردة الموحد.

وأكد حاتم، أن القطاع الصحي يشهد إعادة هيكلة كاملة لمنظومة الصحة في مصر، منوهاً إلي أهمية وجود الجهاز القومي لتنظيم الصحة.