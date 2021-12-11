استعدادات شرم الشيخ لاستضافة المؤتمر الدولي لمكافحة الفساد

امتلأت شوارع وميادين مدينة شرم الشيخ وخاصة طريق السلام، بأعلام الدول المشاركة في الدورة التاسعة لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، المقرر انطلاقه على مدار 5 أيام بقاعة المؤتمرات الكبرى، بداية من يوم الإثنين المقبل وحتى يوم الجمعة الموافق 17 من ديسمبر الجاري، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي. وحضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وعدد من الوزراء المعنيين، ومشاركة وفود من 160 دولة.

وأجرى اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، اليوم السبت، جولة تفقدية لاستعدادات شرم الشيخ لاستضافة المؤتمر، تفقد خلالها أعمال التجميل والتشجير والصيانة بطريق السلام، وكذا أعمال رفع كفاءة وتجميل الميادين بالمدينة، رافقه اللواء محمود السولية رئيس مدينة شرم الشيخ.

كما تفقد فودة قاعة المؤتمرات الكبرى التي أنهت استعداداتها اليوم لاستضافة المؤتمر، رافقه اللواء احمد البنا رئيس فرع هيئة الرقابة الادارية بجنوب سيناء.

وقال محافظ جنوب سيناء، إن مدينة شرم الشيخ جاهزة لاستقبال المؤتمر، وجرى الانتهاء من تجهيز قاعة المؤتمرات الكبرى بكافة الوسائل والإمكانات.

وأوضح أنه جرى رفع درجة الاستعداد القصوى بكافة القطاعات خاصة الصحة، والكهرباء، والمياه والصرف الصحي، وذلك من خلال التأكيد على جاهزية مستشفى شرم الشيخ الدولي، و تزويدها بأطقم طبية، وتوفير سيارات الاسعاف، وتوافر محولات كهربائية داخل قاعة المؤتمرات الكبرى تحسبًا لحدوث أعطال في الكهرباء، بالإضافة لانعقاد غرفة العمليات المركزية وربطها مع قاعة المؤتمرات وغرفة العمليات بمجلس مدينة شرم الشيخ طوال فترة انعقاد المؤتمر .

وأكد المحافظ أنه جرى التنسيق بين كافة الجهات المعنية لتقديم خدمات على أعلى مستوى للوفود المشاركة في المؤتمر، بداية من مطار شرم الشيخ الدولي من خلال سرعة إنهاء إجراءات الوصول، مع تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية وقواعد السلامة الصحية بدقة عالية من كاميرات حرارية للكشف عن درجة حرارة الركاب، وكذلك داخل أماكن إقامتهم، إضافة إلى الإجراءات التأمينية التي تجري على أعلى مستوى.

وتابع فودة أنه جرى رفع كفاءة كافة الطرق بالمدينة وتشجيرها من كلا الجانبين وتخطيطها بعلامات المرورية والإرشادية، ودهان البلدورات، وتجديد المشايات بجميع أنواعها، وتطوير كافة الميادين، وزراعة أشجار النخيل على جانبي كافة الطرق، وزراعة الحدائق والميادين، ورفع الأعلام لجميع الدول المشاركة في المؤتمر.