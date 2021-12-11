مصلحة الشهر العقاري: شهادة التصرفات العقارية تصدر خلال 72 ساعة بدلأ من 15 يوما

قال جمال ياقوت رئيس مصلحة الشهر العقارى، إن المدة التى كانت معتمدة فى ظل التعليمات والقوانين السابقة بالنسبة لشهادة التصرفات العقارية كانت 15 يوما كحد أقصى.
واستطرد خلال مداخلة هاتفية، اليوم السبت، على برنامج اليوم، والذى تقدمه الإعلامية سارة حازم على فضائية DMC، أنه بناء على الطفرة الكبيرة التى شهدتها مصلحة الشهر العقارى من وجود حفظ إلكترونى لجميع صور المحررات وميكنة دفاتر الفهارس، جعلت المصلحة تعيد النظر من جديد فى جميع الخدمات التى تقدمها، وكان على رأس هذه الخدمات هى شهادة التصرفات العقارية، التى أصبحت تتم الآن خلال 72 ساعة فقط.
وأضاف رئيس مصلحة الشهر العقارى، إنه عندما كانت شهادة التصرفات العقارية هى من أهم المستندات التى تقدم ضمن الحصول على وحدات سكنية ضمن مبادرة رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسى للتمويل العقارى بفائدة 3% كان يجب على مصلحة الشهر العقارى ووزارة العدل أن تتخذ الإجراءات نحو سرعة إصدار التعليمات بشأن هذه المبادرة.
وأشار جمال ياقوت رئيس مصلحة الشهر العقارى، إلى أن على الفور وجه وزير العدل بإصدار منشور فنى، مضمونه تسليم شهادة التصرفات العقارية للمواطنين الراغبين فى الاشتراك فى مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى خلال 72 ساعة على الأكثر بدلا من 15 يوما.
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