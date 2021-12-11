تدشين منظومة النقل الجماعى الجديدة بمدينة العبور.. غدًا

/665452/تدشين-منظومة-النقل-الجماعى-الجديدة-بمدينة-العبور-غدا

تشهد مدينة العبور، غدًا الأحد، تدشين منظومة النقل الجماعى الجديدة بمدينة العبور وذلك فى إطار المنفذ من قبل الهيئة بشأن زيادة منظومة النقل الجماعي.

دوت الخليج

ومن المنتظر أن يتم تسيير عدد كبير من الخطوط الجديدة من وإلى مدينة العبور، ويتاح لوسائل الإعلام المختلفة عمل تغطية تليفزيونية وصحفية الساعة التاسعة.

تدشين منظومة النقل الجماعى الجديدة بمدينة العبور

هذا وتبذل الدولة جهودًا مضنية فى إطار زيادة خطوط النقل الجماعي فى المحافظات للتسهيل على المواطنين الانتقال بأريحية.

وكانت محافظة الدقهلية قد شهدت فى وقت لاحق تدشين المرحلة الثانية لمنظومة النقل الجماعي بين المنصورة والمراكز الأخرى.

وتضمنت منظومة النقل الجماعي تشمل 88 أتوبيس بعدد ركاب 32 راكب للسيارة الواحدة وجميع السيارات مجهز بأحداث وسائل التكنولوجيا الحديثة