/665447/يسئ-لكرامة-المرأة-بلاغ-للنائب-العام-بمنع-النشر-في-طلاق-شيرين وحسام-حبيب

تقدم سمير صبري المحامي، اليوم السبت، ببلاغ للنائب العام المستشار حماده الصاوي، بطلب منع نشر أي أخبار عن طلاق شيرين وحسام حبيب، وذلك على سند من القول أنه وعلى مدى 48 ساعة سابقة انتشرت العديد من الأخبار حول الطلاق الذي يعتبره الكثيرون حدثا تاريخيا مرموقا عن طلاق من تدعى شيرين عبد الوهاب من المدعو حسام حبيب، وبدأ هذا الخبر يحتل حيزا كبيرا إلى أن دخل في مهاترات تضمنت العديد من الفضائح والقاذورات والاتهامات، بل أخيرا امتدت هذه القاذورات إلي غرف نومهما سويا ونشر فضائح شخصية وجنسية تسيء للمجتمع وتسيء للرأي العام المصري وتسيء للدولة المصرية بصفة عامة.

دوت الخليج يرصد في السطور التالية تفاصيل بلاغ للنائب العام يطالب بمنع النشر في طلاق شيرين

طلاق شيرين عبد الوهاب

وأكد المحامي في بلاغه، أن كل مانشر على لسان شيرين عبد الوهاب يسئ لكرامة المرأة المصرية ويحط من شانها واشار صبري بلاغه ملتمسا إصدار الأمر بالتحقيق فيما ورد به وإصدار الأمر بوقف نشر أي أخبار عن طلاق شيرين عبد الوهاب وحسام حبيب وذلك احترامًا للمرأة المصرية وللرأي العام والأخلاق والثوابت الأسرية المصرية.

وفي سياق آخر اليوم، تقدم الدكتور هاني سامح المحامي، ببلاغ للنائب العام المستشار حماده الصاوي، ضد مصور واقعة بلكونة «سيدة التجمع» بالقاهرة.

البلاغ

والجدير بالذكر أنه جاء في البلاغ أن «ما أثير إعلاميًا ونشرته جرائد قومية وخاصة وقنوات عن واقعة بلكونة سيدة الرحاب الأجنبية، تشكل إساءة للنشاط السياحي واعتداء على حرمة البيوت الخاصة وتصويرها بما يشبه التلسكوبات وعدسات التصوير المتطورة من على بُعد، بالأخص وأن السياحة الأوكرانية تمثل المركز الثاني في أعداد السياح الوافدين للبلاد بما يصل إلى مليوني سائح سنويًا تقريبًا، وأن الاتهامات التي وُجهت للسيدة تشكل إساءة لسمعة البلاد وتصويرها كبلد رجعي متزمت على خلاف الحقيقة، وجميعنا يعلم قيم مصر الحداثة والتنوير والفنون التي راجت في منتصف وأواخر القرن الماضي والتي نشاهدها بالتلفزيونات الرسمية للدولة ونفتخر ونشدو بها».