كأس العرب: مروان حمدي ينقذ مصر أمام الأردن ويحرز التعادل «فيديو»

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ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

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كأس العرب.. مروان حمدي يتعادل لمصر أمام الأردن في الدقائق الأخيرة بالشوط الأول «فيديو»

أنتهى الشوط الأول بين مصر والأردن بالتعادل 1/1، ضمن مباريات دول الثمانية من كأس العرب قطر 2021.

وظهر منتخب مصر بشكل متواضع في بداية الشوط اللقاء، ليسجل يزين أبو ليلة الهدف الأول لمنتخب الأردن في شباك محمد الشناوي بعد مرور 10 دقائق من عمر المباراة.

كاس العرب 2021 : مصر 0 - 1 الاردن | هدف الاردن الاول



في حال تم حجب الفيديو تجدونه هنا @ggo_l1



pic.twitter.com/1PXH5QFYMB — كأس العرب 2021قطر (@ArbGol) December 11, 2021

وأنقذ محمد الشناوي مرمى الفراعنة من الهدف الثاني بعدما أضاع لاعبوا الأردن أكثر من فرصة لتسجيل الهدف الثاني.

وفي أخر شوط اللقاء أستفاق الفراعن وأضاعة فرصتين عن طريق مصطفى فتحي، وحسين فيصل وسط تألق من حارس الأردن.

ليتعادل مروان حمدي في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع برأسية متقنة على يمين حارس الأردن، بعد عرضة رائعة من أحمد سيد زيزو.

هدف منتخب مصر الأول على الأردن عن طريق مروان حمدي.#FIFArabCup | #مصر_الأردن | #كأس_العرب pic.twitter.com/2iHPRY6jxu — الكرة الأوروبية | كأس العرب قطر 2021 (@UEFAWORLD2022) December 11, 2021

وفيما يلي تشكيل منتخب مصر الرسمي لمواجهة الأردن:

حراسة المرمى: محمد الشناوي

خط الدفاع: أحمد فتوح، محمود حمدي الونش، أحمد ياسين، عمر كمال عبد الواحد

خط الوسط: حمدي فتحي، عمرو السولية، أحمد سيد زيزو

خط الهجوم: حسين فيصل، مصطفى فتحي، مروان حمدي

صراع العمالقة.. بين المغرب والجزائر اليوم في كأس العرب

يدخل منتخب المغرب أمام نظيرة الجزائري، اليوم السبت على ملعب "المنامة" بالعاصمة القطرية الدوحة، والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة التاسعة مساءً.

حقق المنتخب الجزائري الفوز في 5 مباريات، مقابل 4 انتصارات للمنتخب المغربي، في حين انتهت 9 مباريات بنتيجة التعادل.

فيما آخر مباراة جمعت المغرب والجزائر إلى عام 2011، وانتهت وقتها بفوز “أسود الأطلس” بنتيجة 4-0.

وحقق منتخب المغرب الفوز الثاني ببطولة كأس العرب، وهذه المرة أمام الأردن برباعية نظيفة.

وعاد منتخب المغرب لتحقيق الفوز الثاني على التوالي وتسجيل رباعية نظيفة من جديد، وذلك بعدما حدثت خلال المباراة الأولى أمام فلسطين.