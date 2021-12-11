/665450/كأس-العرب-مروان-حمدي-يتعادل-لمصر-أمام-الأردن-في-الدقائق-الأخيرة-بالشوط-الأول-فيديو

أنتهى الشوط الأول بين مصر والأردن بالتعادل 1/1، ضمن مباريات دول الثمانية من كأس العرب قطر 2021.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وظهر منتخب مصر بشكل متواضع في بداية شوط اللقاء، ليسجل يزن النعيمات الهدف الأول لمنتخب الأردن في شباك محمد الشناوي بعد مرور 10 دقائق من عمر المباراة.

كاس العرب 2021 : مصر 0 - 1 الاردن | هدف الاردن الاول



في حال تم حجب الفيديو تجدونه هنا @ggo_l1



pic.twitter.com/1PXH5QFYMB — كأس العرب 2021قطر (@ArbGol) December 11, 2021

وأنقذ محمد الشناوي مرمى الفراعنة من الهدف الثاني بعدما أضاع لاعبوا الأردن أكثر من فرصة لتسجيل الهدف الثاني.

وفي أخر شوط اللقاء أستفاق الفراعنة وأضاعوا فرصتين عن طريق مصطفى فتحي، وحسين فيصل وسط تألق من حارس الأردن.

ليتعادل مروان حمدي في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع برأسية متقنة على يمين حارس الأردن، بعد عرضة رائعة من أحمد سيد زيزو.

هدف منتخب مصر الأول على الأردن عن طريق مروان حمدي.#FIFArabCup | #مصر_الأردن | #كأس_العرب pic.twitter.com/2iHPRY6jxu — الكرة الأوروبية | كأس العرب قطر 2021 (@UEFAWORLD2022) December 11, 2021

وفيما يلي تشكيل منتخب مصر الرسمي لمواجهة الأردن:

حراسة المرمى: محمد الشناوي

خط الدفاع: أحمد فتوح، محمود حمدي الونش، أحمد ياسين، عمر كمال عبد الواحد

خط الوسط: حمدي فتحي، عمرو السولية، أحمد سيد زيزو

خط الهجوم: حسين فيصل، مصطفى فتحي، مروان حمدي

صراع العمالقة.. بين المغرب والجزائر اليوم في كأس العرب

يدخل منتخب المغرب أمام نظيرة الجزائري، اليوم السبت على ملعب "المنامة" بالعاصمة القطرية الدوحة، والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة التاسعة مساءً.

حقق المنتخب الجزائري الفوز في 5 مباريات، مقابل 4 انتصارات للمنتخب المغربي، في حين انتهت 9 مباريات بنتيجة التعادل.

فيما آخر مباراة جمعت المغرب والجزائر إلى عام 2011، وانتهت وقتها بفوز “أسود الأطلس” بنتيجة 4-0.

وحقق منتخب المغرب الفوز الثاني ببطولة كأس العرب، وهذه المرة أمام الأردن برباعية نظيفة.

وعاد منتخب المغرب لتحقيق الفوز الثاني على التوالي وتسجيل رباعية نظيفة من جديد، وذلك بعدما حدثت خلال المباراة الأولى أمام فلسطين.

كأس العرب

بدأت المباراة سريعة من جانب أسود الأطلس، وسجل يحيى جبران الهدف الأول مع مطلع الدقيقة الرابعة، وضاعف بدر بانون النتيجة بإجراز الهدف الثاني مع مطلع الدقيقة 24.

ومع نهاية الشوط الأول ظن الجميع أن النتيجة ستكون ثنائية فقط، إلا أن محمد الشيبي سجل أحد أجمل أهداف البطولة، وتابع كرة عرضية على الطائر مرسة من أشرف بن شرقي، لتتهادى داخل الشباك معلنا عن الهدف الثالث قبل نهاية الشوط الأول.

وأحرز سفيان رحيمي الهدف الرابع للمغرب قبل نهاية المباراة بدقائق عن طريق ركلة جزاء حولها داخل المرمى بنجاح.

صعد منتخب مصر لدور الثمانية لبطولة كأس العرب، وذلك بعد التعادل أمام الجزائر بهدف لكل فريق، في نهاية مباريات الجولة الثالثة للبطولة.