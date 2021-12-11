برسالة مؤثرة..علي غزلان يودع والديه وغرفته بمنزل العائلة قبل زفافه

/665454/برسالة-مؤثرةعلي-غزلان-يودع-والديه-وغرفته-بمنزل-العائلة-قبل-زفافه

ودع اليوتيوبر علي غزلان، عائلته بتوجيه رسالة مؤثرة لهم، فضلا عن ذكره بعض المواقف التي خلدت ذكرى قوية في ذاكرته والتي نشأت في منزل العائلة منذ طفولته حتى الأن، أتى ذلك قبل زفاف غزلان بساعات.

دوت الخليج يرصد رسالة علي غزلان لوالديه قبل زفافه

وكتب غزلان عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الإجتماعي “فيسبوك”، مرفقا مجموعة صور تجمعه بعائلته: “آخر ليلة في سريرى، رفوف دولابي بقت فاضية وهدومي اتنقلت لبيتي التاني، قفلت النور والكل نام .. بس أنا مش عارف أنام مشاعر مضروبة في الخلاط، فرح، خوف، مسئولية، رهبة، ارتباك”.

وتابع: “بكره هبدأ حياة جديدة مع اللي اختارها قلبي .. بس في اتنين مينفعش متكلمش عنهم، أمي وأبويا، هعيش طول عمري خدام تحت رجلكم ، ربيتوني أحسن تربيه ومبخلتوش عليا ولو حتي بالنصيحة.. طلعتوني راجل أعتمد علي نفسي وأشيل المسئولية، شكراً لإيديكوا اللي ربتني واللي شات هم كتير، شكراً اني وقت شدتي اتسندت عليكوا وكنتوا أقوي جبل، شكراً علي الرضا اللي علمتهولي وازاي تبقي عيني مليانه وجملة "الواحد لو كل كباب هيشبع ولو أكل لقمة بملح هيشبع برضه"، شكراً إنكوا خليتوني أرفع راسي لما بروح مكان بمجرد لما حد يعرف اني ابنكوا، بحبكم، مش هتوحشوني أوي، عشان انا ومراتي هنبقي عندكوا أكتر مانبقي قاعدين ف بيتنا".

عقد قران علي غزلان وفرح شعبان

ويشار إلى أن اليوتيوبر على غزلان، احتفل يوم 27 نوفمبر الماضى، بعقد قرانه على الفنانة الشابة فرح شعبان، ملكة جمال مصر عام 2017، وسط لفيف من الأهل والأصدقاء الذين حرصوا على مشاركتهم فرحتهم بهذه المناسبة.

وأثناء عقد القران بكت العروسة فرح شعبان، وسيطرت دموع الفرحة على المشهد، كما حضر عقد القران الفنان حمادة هلال، ومذيع الشارع أحمد رأفت، والمنشد مصطفى عاطف