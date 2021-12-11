/665455/برئاسة-علاء-عابد-نقل-النواب-تناقش-طلبات-إحاطة-خاصة-بمحافظة-الشرقية

تستأنف اللجان النوعية بمجلس النواب عقد اجتماعاتها غدا الأحد، لمناقشة عدد من طلبات الإحاطة والاقتراحات ومشروعات القوانين المقدمة من النواب، حيث تعقد لجنة النقل والمواصلات اجماعها برئاسة النائب علاء عابد، لمناقشة طلبي الإحاطة المقدمان من النائبين: نادر مصطفى، وحاتم أحمد عبدالعزيز، بشأن حاجة أهالي مدينة ههيا بمحافظة الشرقية إلى كوبري علوي أو نفق يسمح بمرور السيارات على مزلقان الطريق الدائري للمدينة نظرا لعدم استفادة المواطنين من النفق الذي تم إنشاؤه بمواصفات لا تناسب احتياجتهم.

دوت الخليج يرصد تفاصيل اجتماع نقل النواب غدا

طلبات احاطة

- مناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائب حاتم أحمد عبدالعزيز بشأن: تأخر البدء في استكمال أعمال ازدواج طريق فاقوس/ الزقازيق مما تسبب في الكثير من الحوادث. - مناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائب نبيل عسكر، بشأن التأخير في نهو أعمال تطوير طريق أبو كبير/ ههيا- محافظة الشرقية. - مناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائب عبدالباقي تركيا، بشأن:

• عدم الانتهاء من طريق السنبلاوين الزقازيق الجديد الذي بدأ العمل به منذ (13) سنة، ووعد السيد وزير النقل بتسليمه في 31/6/2021. • إيقاف العمل بالطريق الحر في المسافة من قرية الأشراف على طريق ميت غمر/ الزقازيق حتى الطريق الإقليمي عند قرية بنى صالح التابع لمدينة بلبيس بطول 20 كم، ضمن مشروع إنشاء محور شرق الدلتا.

الادارة المحلية

وتعقد لجنة الادارة المحلية برئاسة النائب أحمد السجيني، لمناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائب محمد السيد طلبة، بشأن توقف مشروع الإسكان القومي للشباب بمدينة القنطرة غرب – محافظة الإسماعيلية منذ عام 2008، وعدم تسليم الوحدات للمستحقين بالرغم من قيامهم بسداد مقدم الحجز (5000) جنيه، وقيام البنك الأهلي بمحافظة الإسماعيلية بتحصيل باقي الأقساط، وإجراء التعاقدات معهم.

الشباب والرياضة

وتعقد لجنة الشباب والرياضة برئاسة النائب محمود حسين، لمناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائب سلمى مراد، بشأن حرمان فريق الشرقية للهوكي من المشاركة في البطولة الافريقية القادمة. - مناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائب عاطف المغاوري، بشأن حرمان فريق الشرقية للهوكي من المشاركة في البطولة الافريقية القادمة. - مناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائب سلمى مراد، بشأن منع اللاعب عمرو ناجى لاعب منتخب مصر الكاراتيه من السفر لتمثيل مصر في بطولة البحر المتوسط. - مناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائب بلال النحال، بشأن التقاعس في تنفيذ الإجراءات الخاصة بإعادة بناء مركز شباب العطف مركز المحمودية- محافظة البحيرة.

حقوق الانسان

وتناقش حقوق الغنسان برئاسة النائب طارق رضوان، ما تم بشأن إنشاء وحدة حقوق الإنسان (بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي) من حيث هيكلها، والمهام التي تكلف بها، ودورها في نشر ثقافة حقوق الإنسان، وتلقى الشكاوى والعمل على حلها، والتنسيق بينها وبين اللجنة فيما يخص الشكاوى الواردة الى اللجنة من المواطنين والهيئات بشأن ما يتعلق بحقوق الانسان.

اتصالات النواب

وتعقد لجنة الإتصالات اجتماعها برئاسة النائب أحمد بدوي، لمناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائب طه الناظر، بشأن تعميم ماكينات الـ ATM على جميع فروع مراكز البريد. - مناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائب محمد نجيب خالد، بشأن إحلال وتجديد وتطوير وفتح مكاتب بريد جديدة بالدقهلية. - مناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائب أحمد عواجه، بشأن عدم وجود مكتب بريد بقرية البخاتية مركز سوهاج. - مناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائب أحمد البعلي، بشأن عدم توافر مكاتب البريد في معظم قرى مراكز التل الكبير والقصاصين الجديدة أبو صوير وفايد بمحافظة الاسماعيلية.