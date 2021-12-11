«مجتهدة وتستحق»..نبيلة عبيد تهنئ ليلى علوي بعد تكريمها بمهرجان البحر الأحمر

/665458/مجتهدة-وتستحقنبيلة-عبيد-تهنئ-ليلى-علوي-بعد-تكريمها-بمهرجان-البحر-الأحمر

حرصت الفنانة القديرة نبيلة عبيد، على تهنأة صديقتها الفنانة المتألقة ليلى علوي، بعد تكريمها بمهرجان البحر الأحمر الدولي، الذي انطلق لأول مرة بالمملكة العربية السعودية.

دوت الخليج يرصد رسالة نبيلة عبيد لليلى علوي بعد تكريمها

وكتبت نبيلة عبيد، عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات “انستجرام”: “مبروك للنجمة الكبيرة ليلى علوى تكريمها في مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي فى دورته الأولي.. ليلى علوي ممثلة مثقفة ومجتهدة وتستحق التكريم.. مساكم ورد”، مرفقة صورة الفنانة ليلى علوى على التعليق.

هذا وانطلقت فعاليات مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي في دورته الافتتاحية والتي ستقام حتى 15 ديسمبر الجاري على الساحل الشرقي للبحر الأحمر في جدة البلد المصنّفة إرثاً عالمياً وفق اليونيسكو، وذلك بمشاركة العديد من المواهب والنجوم والمخرجين والإعلاميين ومحترفي صناعة السينما من جميع أنحاء العالم، في احتفالية منتظرة تمتد على مدى عشرة أيام.

تكريم ليلى علوي بمهرجان البحر الأحمر السينمائي

وأقيهم حفل الافتتاح بمسرح القالا بمدينة جدة، و كرمت النجمة والأيقونة المصرية ليلى علوي التي لعبت دور البطولة في أكثر من 70 فيلماً، إضافة إلى الممثلة الفرنسية كاترين دينوڤ، وهي فنانة عالمية قدّمت الكثير من الأعمال وترشّحت وفازت بالعديد من الجوائز حول العالم،و المخرجة والمنتجة السعودية هيفاء المنصور، التي تعتبر من الأسماء البارزة في صناعة السينما السعودية والعربية والعالمية، وذلك اعترافاً بإنجازاتها ودورها الريادي في دعم المرأة.

أفلام مهرجان البحر الأحمر السينمائي

وسيعرض المهرجان 138 فيلما من 67 بلدا بـــ 34 لغة من إنتاج مجموعة من المواهب الجديدة والناشئة على حد سواء، حيث سنستضيف 25 فيلمًا من العروض الأولية العالمية ، 48 عرضًا أوليًا عربيًا و 17 عرضًا أوليًا من دول الخليج.

وقد تم اختيار الفيلم الموسيقى "سيرنو" للمخرج البريطاني الحاصل على جوائز جو رايت ليكون في افتتاح المهرجان، وهو دراما عاطفية من تأليف إيريكا شميدت، مقتبسة عن مسرحية غنائية قامت بتأليفها عام 2018 تحمل الاسم نفسه. يعيد الفيلم تقديم هذه القصة الكلاسيكية الرائعة بمشاركة نجم مسلسل "صراع العروش" الحاصل على 4 جوائز إيمي بيتر دينكلاج، وهايلي بينيت، كيلفن هاريسون جونيور، بين ميندلسون وآخرون.