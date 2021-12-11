محافظ قنا يؤكد أهمية الالتزام بقرارات مجلس الوزراء حول مواجهة كورونا

جدة - نرمين السيد - أكد محافظ قنا أشرف الداودى على الالتزام بتطبيق قرار مجلس الوزراء رقم 3400 لسنة 2021؛ وقرار اللجنة العليا لإدارة أزمة الأوبئة والجوائح الصحية رقم 1 لسنة 2021 بشأن الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد؛ مشددا على رؤساء الوحدات المحلية ومديرى المديريات والمؤسسات الحكومية بضرورة الالتزام بتطبيق الإجراءات وتغريم المخالفين.





وأوضح محافظ قنا، فى تصريح اليوم السبت، أن قرار مجلس الوزراء شمل التأكيد على ارتداء الكمامات أثناء التواجد بجميع وسائل النقل؛ وأثناء التردد على المؤسسات الحكومية لتلقى الخدمات وكذلك الأماكن العامة المغلقة وعلى المسئول عن تلك المناطق ألا يسمح لأحد بالتواجد فيها بدون ارتداء الكمامة.

وشمل القرار حظر دخول العاملين بالمؤسسات والمصالح الحكومية والعاملين بشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال داخل المحافظة وكذلك المواطنين إلا بعد التأكد من الحصول على أى من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا من خلال الشهادة المعدة لهذا الغرض؛ أو تقديم شهادة فى بداية أيام العمل من كل أسبوع بسلبية نتيجة تحليل ( PCR ).

وأضاف الداودى أن القرار تضمن أيضا حظر تقديم النارجيله (الشيشة) بالمطاعم والمقاهى وغيرها من المحال العامة والمنشآت الفندقية والسياحية؛ وكذلك حظر إقامة الأفراح أو سرادقات العزاء وما يماثلها من المناسبات فى الأماكن المغلقة؛ كما سمح القرار بأداء الشعائر الدينية فى دور العبادة وفقا للضوابط التى قررتها وزارة الأوقاف؛ والسلطات الدينية بالنسبة لغير المسلمين.

وشدد على ضرورة معاقبة كل من يخالف التعليمات وتحرير محاضر بذلك والتى تؤدى إلى عقوبة الحبس أو بغرامة لا تزيد على 20 ألف جنيه أو كلاهما؛ كما يجوز فرض الجزاءات الإدارية حال ثبوت مخالفة أى من التدابير والإجراءات الاحترازية وذلك وفقا للقانون رقم 152 لسنة 2021 الخاص بإجراءات مواجهة الأوبئة والجوائح الصحية.