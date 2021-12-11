الهيئة العامة للرعاية الصحية: لدينا قطاع صحي قوي يسهم في بناء الدولة...

قال الدكتور أحمد السبكي، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي أعاد صياغة مشهد القطاع الصحي، وهي نقطة فارقة في تاريخ مصر، متابعا “أصبح لدينا قطاع صحي قوي يساهم في بناء الدولة المصرية الحديثة”.

وأضاف خلال فعاليات مؤتمر مصر الطبي، إن التكنولوجيا لعبت دوراً هاماً في القطاع الصحي، ويوجد حالياً 4 مليون ملف إلكتروني للمواطنين ضمن منظومة التأمين الصحي الشامل.

وتابع السبكي:الهيئة العامة للرعاية الصحية ووزارة الصحة وجميع الهيئات والمؤسسات الطبية في مصر تعمل حالياً علي تطبيق نظام التشغيل الاقتصادي، ونركز علي مجموعة من المحاور الأساسية للنهوض بالقطاع الصحي وهي الحوكمة والتمويل والقوة البشرية واستخدام التكنولوجيا في القطاع.

وكشف أنه سيتم تشغيل منظومة التأمين الصحي الشامل في إحدى محافظات الصعيد قبل نهاية الشهر الجاري.

وأوضح أن مصر لديها بنية تحتية قوية في القطاع الصحي وإرادة سياسية تضع قطاعي الصحة والتعليم على رأس أولوياتها.

وأردف: عدد المنشآت الصحية المسجلة والمعتمدة في محافظات الجمهورية ضمن المرحلة الأولى بلغ 125 منشأة، كما أننا نركز علي المتابعة الدورية للمنشآت الحاصلة على الاعتماد لضمان استمرارية التزامها بتطبيق معايير الجودة.

وأكد السبكي تغيير اللائحة العامة لأجور الأطباء والعاملين في المجال الطبي، الأمر الذي يساهم بالارتقاء بالقطاع الطبي في مصر.

وأشار إلى أهمية معايير الاعتماد والجودة للستشفيات وحدات ومراكز الرعاية الصحية الأولية والمعامل الطبية بمختلف محافظات الجمهورية لتسجيلها واعتمادها ضمن منظومة التأمين الصحي الشامل.

ومن جهته قال الدكتور نبيل المهيري، أستاذ الجراحة الأوعية الدموي ورئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي الأسبق، إن مصر تحتاج إلي اتباع القواعد العالمية في النظام الصحي وهذا أمر في غاية الأهمية خاصة بعد جائحة كورونا لنصبح قادرين علي مواجهة أي أزمات قد تحدث في المستقبل لهذا القطاع.

وأضاف: “يجب أن نركز على عناصر المنظومة الصحية بشكل كبير، ونظام عمل الأطباء لمواجهة العالم في النجاح المحقق للنظام الصحي، خاصة وأن النظام الطبي أصبح أكثر تعقيدًا”.