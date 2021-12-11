ليفربول ضد أستون فيلا.. محمد صلاح يتقدم للريدز 1-0 من ركلة جزاء "فيديو"

تقدم فريق ليفربول على نظيره أستون فيلا بنتيجة 1-0، خلال اللقاء الذى يجمع الفريقين حاليا على ملعب "آنفيلد"، ضمن منافسات الجولة الـ 16 من مسابقة الدوري الإنجليزي.

وجاء الهدف في الدقيقة 67 من عمر اللقاء عبر نجمنا المصري محمد صلاح من ركلة جزاء.

ويتواجد محمد صلاح في التشكيل الأساسي للريدز، حيث جاء تشكيل ليفربول كالتالى: حراسة المرمي: أليسون/ الدفاع: روبيرتسون، فان دايك، ماتيب، أرنولد/ خط الوسط: جوردان هندرسون، فابينيو، تياجو ألكانتارا، أوكسلايد تشامبرلين/ الهجوم: ساديو ماني، محمد صلاح.

ويتواجد النجم المصري محمود حسن تريزيجيه على مقاعد بدلاء أستون فيلا، للمرة الأولي منذ غياب دام لأكثر من 7 أشهر بسبب الرباط الصليبي.

ويحتل ليفربول المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 34 نقطة جمعها من الفوز فى 10 مباريات والتعادل فى 4 وخسارة لقاء وحيد، وتسجيل 44 هدفاً وتلقي 12.

دخل ليفربول مباراة اليوم أملاً فى حصد النقاط الثلاث لمطاردة صدارة ترتيب الدوري الإنجليزي على أمل سقوط فريق مانشستر سيتي فى فخ الهزيمة أو التعادل فى نفس الجولة خاصة أن فارق النقاط واحدة فقط.

ويعول فريق ليفربول الكثير على نجمه المصري محمد صلاح متصدر ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز للموسم الحالي برصيد 14هدفاً بفارق 4 أهداف عن أقرب منافسيه جيمي فاردي لاعب ليستر سيتي.