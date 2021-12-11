بدء الحملة القومية للتطعيم ضد الشلل.. ورفع الحالة القصوى تحسبًا للتقلبات الجوية «قرارات»

/665462/بدء-الحملة-القومية-للتطعيم-ضد-الشلل-ورفع-الحالة-القصوى-تحسبا-للتقلبات-الجوية-قرارات

أصدر رئيس الوزراء، المهندس مصطفى مدبولي، عددًا من القرارات تتصل بحالة الطوارئ تحسبًا للتقلبات الجوية وأيضًا إطلاق الحملة القومية للتطعيم ضد الشلل.

جاء ذلك خلال ترأس رئيس مجلس الوزراء، المهندس مصطفى مدبولي، لاجتماع المحافظين الذي انعقد منذ قليل.

دوت الخليج

بدء الحملة القومية للتطعيم ضد الشلل

وقال رئيس الوزراء، المهندس مصطفى مدبولي، خلال اجتماع مجلس المحافظين، إن أخطار الأمطار والفيضانات والسيول، تستدعي تفعيل اجراءات احترازية مسبقة، ورفع درجات الاستعداد القصوى تحسبًا للتقلبات الجوية وموسم الأطار الغزيرة، إلى جانب اتخاذ عدد من الاجراءات المتعلقة بتفعيل عمل غرف الأزمات.

رفع الحالة القصوى تحسبًا للتقلبات الجوية

ووجه رئيس الوزراء، المهندس مصطفى مدبولي، أيضًا تكثيف الجولات التفقدية للتأكد من توافر الخدمات المختلفة بالمحافظات.

كما أعلن رئيس الوزراء، المهندس مصطفى مدبولي، بدء الحملة القومية للتطيعم ضد مرض شلل الأطفال وذلك من 19 ديسمبر المقبل وحتى 22 من نفس الشهر.

وحدد رئيس الوزراء، الاستعدادات الجارية لبدء الحملة القومية للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال، مؤكدًا على أن الأمر يتطلب تحقيق تنسيق عال مع مديريات الشئون الصحية بالمحافظات.

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كما أكد جاهزية فرق للتطعيم من قطاعات الوزارة وذلك بهدف الانتهاء من تطعيم الأطفال فى المواعيد المحددة.