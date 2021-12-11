أعضاء الدائرة الـ 4 بسوهاج «النواب والشيوخ» يتفقدون مشروعات «حياة كريمة»بمركز طما

/665463/أعضاء-الدائرة-الـ-4-بسوهاج-النواب-والشيوخ-يتفقدون-مشروعات-حياة-كريمةبمركز-طما

واستقبل رئيس مركز ومدينة طما شمال سوهاج أعضاء مجلسي النواب والشيوخ بالدائرة الـ4 بسوهاج، كل من النائب نشأت فؤاد عباس، عضو مجلس النواب عن حزب الشعب الجمهوري، والنائب اللواء مجدي القاضي، عضو مجلس الشيوخ، عن حزب مستقبل وطن، والنائب ابراهيم خليفة ابودوح، عضو مجلس النواب عن حزب مستقبل وطن، والنائب الدكتور محمود أبوسديرة عضو مجلس الشيوخ عن حزب مستقبل وطن، والنائب الدكتور أحمد جلال ابوالدهب، عضو مجلس النواب عن حزب مستقبل وطن، لتفقد مشروعات المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصري «حياة كريمة» بمركز طما شمال محافظة سوهاج.

دار حوار بين النواب واهالي القرى التي دخلت ضمنمشروعات المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصري «حياة كريمة»، وأشاد الاهالي بالتغييرات الملموسة من حولهم معبرين عن سعادتهم الكبيرة بإنجازات الرئيس عبدالفتاح السيسي على أرض الواقع والتي لم تشهدها البلاد من قبل.

نواب الدائرة الرابعة بسوهاج يتفقدون حياة كريمة بطما

أكد النائب نشأت فؤاد عباس، أن هدف الحكومة وغرفتي البرلمان واحد، وهو خدمة المواطن وخاصة محدودي الدخل، وتقديم الخدمات المناسبة وتوفير حياة كريمة له ولأبنائه، موجها التحية والتقدير لكافة القيادات السياسية بالدولة، ومشيدا بالمشروعات التي تنفذها الدولة على أرض الواقع ومردودها على تحسين مستوى معيشة المواطن البسيط، والتي اصبحت واقع يُرى بالعين بعد أن كان حلم في خيال كل مواطن.

وقال النائب اللواء مجدي القاضي، إن المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصري «حياة كريمة» تعتبر أهم المبادرات التي أثرت في حياة المواطن، وتخدم ما يزيد عن نصف الشعب المصري، وتهدف لتوفير حياة أفضل للمواطنين وتراعى حقوقهم في كافة النواحي وخاصة معيشة أدمية لكل مواطن.

وأكد النائب إبراهيم خليفة ابو دوح أن المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصري «حياة كريمة» هي مشروع القرن في مصر، وليسق مثلها ن قبل على المستويين المحلي والعربي على طوال الخمسة عقود الأخيرة، كما انها حازت على الكثير من الشهادات الأممية بسبب تحسين حياة الملايين بجمهورية مصر العربية.

وأشار اللواء محمود أبو سديره، أن مبادرة حياة كريمة، تعتبر واحدة من أهم المبادرات التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي، لأنها ستغير وجه الحياة الاقتصادية والاجتماعية داخل القرى والريف على مستوى جمهورية مصر العربية.

وقال النائب الدكتور أحمد جلال ابوالدهب أن "حياة كريمة" توضح مدى حرص الدولة ومؤسساتها على ضمان وتعزيز حقوق الإنسان في كافة النواحي، خاصة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.