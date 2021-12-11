/665482/إنشاء-عدد-٨-كبارى-للمشاه-و-السيارات-على-الرياح-البحيرى-بكوم-حمادة

أكد اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة على أن ما شهدته مصر تحت القيادة الحكيمة للرئيس عبد الفتاح السيسي، قائد التنمية ومسيرة الإنجازات وجهود الدولة المصرية الداعمة لكافة المشروعات القومية الجارى تنفيذها لصالح المواطن المصرى ورفعة شأنه ومنها تحسين كفاءة شبكة الطرق وإنشاء الكباري وربط الطرق ورفع كفاءة الطرق القائمة وعمل الصيانة الدورية لها لتيسير الحركه المرورية ومنع التكدس ورفع درجة الأمان حفاظًا على أمن وسلامة المواطنين.

مشيراً الى أن قطاع الطرق والكباري يعد أحد أهم المشروعات التي توليها الدولة إهتماماً غير مسبوق بإعتباره الشريان الرئيسي الذى تبني على أساسه كافه برامج التنمية الإقتصادية والإجتماعية لدفع عجلة الإستثمار وتوفير فرص العمل وإنعاش الإقتصاد القومي .

محافظ البحيرة إنشاء عدد ٨ كبارى للمشاه و السيارات على الرياح البحيرى بكوم حمادة

مؤكدا على المتابعة المستمرة ولتنفيذ خطة الدولة ووزارة النقل لتيسير الحركه المرورية ومنع التكدس ورفع درجة الأمان حفاظًا على أمن وسلامة المواطنين.

هذا وقد أشار محافظ البحيرة انه جارى إنشاء ٨ كبارى على الرياح البحيرى للمشاة والسيارات بتكلفة اجمالية ٢٦١ مليون جنية ستعمل على تسهيل وسيولة الحركة المرورية والحفاظ على أمن وسلامة المواطنين والقضاء على المعديات النهرية الخطرة وتلك الكبارى هى كوبرى دمشلى العلوى بطول ٣٠٠م ويتكون من ٢٥ محور بتكلفة اجمالية ٤١ مليون جنية وتم عمل الجسات والخوازيق وجارى التنفيذ، وكوبرى عزبة السد بطول ٢٨٩ م يتكون من ٢٨ محور وبتكلفة اجمالية ٤١ مليون جنية تم عمل الجسات والخوازيق

كوبرى ابو الخاوى والذى يهدف لاستبدال عدد ٣ معديات بكوبرى يسمح بمرور السيارات و المقطورات و يربط الكوبرى بين محافظتى البحيرة والمنوفيه .

كوبرى الصواف بطول ٣٤٠ م يتكون من ٣٣ محور بتكلفة ٥١ مليون تم تنفيذ أعمال الجسات والخوازيق

كوبرى زاوية البحر بطول ٢٩6 م يتكون من ٣٢ محور باجمالى تكلفة ٣٩ مليون تم تنفيذ أعمال الجسات والخوازيق .

كوبرى قناطر بولين و ذلك لاستبدال القناطر القديمة بكوبرى سيارات علوى لتقليل الحركة على جانبى الرياح .

كوبرى ابو خطوة العلوى بطول ٣٦٩ م يتكون من ٣٦ محور بتكلفة اجمالية ٤٠ مليون جنية وتم تنفيذ أعمال الجسات والخوازيق .

كوبرى منشأة مهنى العلوى بطول 369 م ويتكون من ٣٨ محور بتكلفة اجمالية ٤٨ مليون جنية تم تنفيذ أعمال الجسات والخوازيق

كما انه جارى دراسة إنشاء عدد ٢ كوبرى اخر بنفس الناحية.

يأتي ذلك إتساقاً مع توجيهات فخامة السيد الرئيس وجهود وزارة النقل بقيادة الفريق كامل الوزير لتطوير ورفع كفاءة الطرق والمحاور المرورية بمختلف المناطق على مستوى الجمهورية والتي تمثل شرايين حياة وتنمية وتنفيذ خطة شاملة لاستحداث شبكة متكاملة من الطرق الطولية والعرضية بالإضافة إلى المحاور والكباري وتمهيد الطرق بشكل يليق بالجمهورية الجديدة للربط بين المحافظات وتسهيل عملية الإنتقال، وإختصار الوقت والجهد وتقليل الازدحام المروري لتوفير حياة أفضل للمواطن المصري .