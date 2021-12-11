/665464/مستقبل-وطن-يدعم-طلاب-المدارس-انطلاق-ماراثون-مسابقة-أوائل-الطلبة-في-المحافظات-صور

أعلن حزب مستقبل وطن، عن انطلاق ماراثون مسابقة "أوائل الطلبة"، على مستوي مدارس المحافظات، بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، في الشهادات "الابتدائية – الإعدادية – الثانوية العامة"، وذلك للارتقاء بالمستوى الدراسي للطلاب ورفع التوعية بالمشروعات القومية.

دوت الخليج

انطلاق ماراثون مسابقة أوائل الطلبة برعاية مستقبل وطن

مسابقة أوائل الطلبة من كل بيت في مصر، تأتي وفقًا لبروتوكول التعاون بين حزب مستقبل وطن ووزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، حيث عَقَدت مديريات التربية والتعليم على مستوي المحافظات، اجتماعًـا تنسيقيًّـا موسعًـا لوضع آليات تفعيل مسابقة "أوائل الطلبة 2021 "، لتنفيذ المسابقة بجميع محافظات الجمهورية، وذلك تنفيذا لتوجيهات المهندس أشرف رشاد الشريف، الأمين العام والنائب الأول لرئيس حزب مستقبل وطن، ورئيس الهيئة البرلمانية بمجلس النواب.

وانتهي حزب مستقبل وطن، من كافة الاستعدادات لانطلاق المسابقة على مستوي مدراس المحافظات، بمختلف المراحل التعليمية وتجهيز المدارس واللجان المشرفة على اختبار الطلاب، وتقديم جوائز عينية ومادية قيمة للمتفوقين بكافة المراحل التعليمية، حيث أكد المهندس أشرف رشاد الشريف الأمين العام، على أن حزب مستقبل وطن يشجع المواهب الشابة والمبدعين من الطلاب.

وتهدف المسابقة إلى تشجيع الطلبة والطالبات على التفوق العلمي وتقوية روح التنافس المبني على معايير تتسم بالشفافية والنزاهة والموضوعية وتنمية روح الولاء والانتماء لدى الطلاب والإعلاء من قيمة التنافس الشريف في المجالات العلمية والثقافية بين الطلاب.

صور من انطلاق مارثون مسابقة أوائل الطلبة

ضوابط عامة لمسابقة أوائل الطلبة، تتمثل فى تشكيل لجنة على مستوى المديرية برئاسته وعضوية مديري المراحل التعليمية وموجهين العموم المواد الدراسية والتربية الاجتماعية ولجنة على مستوى الإدارة، حيث أن هذه اللجان تقوم بالتنسيق مع أمانة التعليم بحزب مستقبل وطن بالمحافظات والإدارة في جميع الإجراءات الخاصة بالمسابقة واختيار القاعة المناسبة لإجراء المسابقة.

المسابقة تجرى على 4 مستويات، الأول على مستوى الوحدات القروية والأحياء، والثاني على مستوى المركز والإدارة، والثالث على مستوى المحافظة، والرابع على مستوى الجمهورية.

فترة التسجيل فى المسابقة بدأت منذ 20 نوفمبر الجاري حتى 5 ديسمبر المقبل، لافتا إلى أن المسابقة تُجرى على 4 مراحل الأولى تبدأ من 6 إلى 20 ديسمبر، والمرحلة الثانية تبدأ من 21 ديسمبر حتى 10 يناير، والثالثة تبدأ من 11 يناير حتى 15 فبراير، والمرحلة الرابعة تبدأ من 5 إلى 25 فبراير.

بالنسبة للمرحلتين الابتدائية والإعدادية، فإن كل مدرسة مشاركة في المسابقة تقوم بتشكيل فريق يتكون من 10 طلاب، منهم 5 أساسيون، و5 احتياطيون، أما بالنسبة لفرق المرحلة الثانوية فتتكون من 9 طلاب، منهم 6 أساسيون، مقسمون من الثلاث شعب، و3 احتياطيون.

تشكيل لجنة لوضع الأسئلة برئاسة الموجه العام لكل مادة، وبعضوية الموجهين الأوائل الذين يمتلكون مهارات في وضع الأسئلة، وموجه التربية الاجتماعية لوضع بنك الأسئلة، وذلك تنفيذا لمبدأ تكافؤ الفرص.

والورقة تحتوي خمسة أسئلة فى كل مادة، وتكون اختيار من متعدد، ويتم الإجابة عليها فى فترة زمنية مدتها 20 دقيقة لكل مادة، منوها بأن 75%من الأسئلة من المناهج الدراسية و25% الأخرى أسئلة ثقافية خاصة بالمشروعات والإنجازات القومية.

وفي نهاية المسابقة، سيتم توزيع هدايا للفائزين بالمركز الأول والثاني على مستوى الإدارات، ومستوى المحافظة ومستوى الجمهورية بحضور القيادات التنفيذية والشعبية وأولياء الأمور.

وجاء ذلك في محافظات "القاهرة- الإسكندرية- الجيزة- الشرقية- مطروح- القليوبية- الوادي الجديد- الاقصر - اسوان - الفيوم- جنوب سيناء- المنيا - شمال سيناء- قنا- البحر الأحمر- الإسماعيلية- كفر الشيخ- بني سويف- أسيوط - سوهاج- الدقهلية- الغربية- المنوفية- البحيرة- السويس- بورسعيد".

ويأتي ذلك في إطار السياسة العامة التي ينتهجها حزب مستقبل موطن دعمًا لمؤسسات الدولة المصرية ودعما للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، من أجل تطوير التعليم ومن خلال إطلاق وتنظيم الفاعليات والمبادرات المجتمعية في مختلف المجالات التي تمس المواطن وتلبي احتياجاته.