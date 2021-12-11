/665466/كأس-العرب-أحمد-رفعت-يتقدم-بالهدف-الثاني-في-شباك-الأردن-فيديو

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وصنع محمد شريف الهدف الثاني بطريقة رائعة بعدما راوغ مدافع الأردن بشكل مميز، ليقابلها أحمد رفعت ويسكنها داخل الشباك.

كاس العرب 2021 : مصر 2 - 1 الاردن | هدف احمد رفعت



في حال تم حجب الفيديو تجدونه هنا @ggo_l1



pic.twitter.com/28pXiNleWI — كأس العرب 2021قطر (@ArbGol) December 11, 2021

كأس العرب.. مصر تتعادل مع الأردن ويتجه اللقاء للأشواط الاضافية «فيديو»

أنتهى الشوط الثاني بين مصر والأردن بالتعادل 1/1 عل ملعب "الجنوب"، ضمن مباريات دول الثمانية من كأس العرب قطر 2021.

وظهر منتخب مصر بشكل متواضع في بداية الشوط اللقاء الأول، ليسجل يزن النعيمات الهدف الأول لمنتخب الأردن في شباك محمد الشناوي بعد مرور 10 دقائق من عمر المباراة.

كاس العرب 2021 : مصر 0 - 1 الاردن | هدف الاردن الاول



في حال تم حجب الفيديو تجدونه هنا @ggo_l1



pic.twitter.com/1PXH5QFYMB — كأس العرب 2021قطر (@ArbGol) December 11, 2021

وأنقذ محمد الشناوي مرمى الفراعنة من الهدف الثاني بعدما أضاع لاعبوا الأردن أكثر من فرصة لتسجيل الهدف الثاني.

وفي أخر شوط اللقاء أستفاق الفراعنة وأضاعوا فرصتين عن طريق مصطفى فتحي، وحسين فيصل وسط تألق من حارس الأردن.

ليتعادل مروان حمدي في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع برأسية متقنة على يمين حارس الأردن.

هدف منتخب مصر الأول على الأردن عن طريق مروان حمدي.#FIFArabCup | #مصر_الأردن | #كأس_العرب pic.twitter.com/2iHPRY6jxu — الكرة الأوروبية | كأس العرب قطر 2021 (@UEFAWORLD2022) December 11, 2021

وفي شوط اللقاء الثاني بدأ منتخب مصر بشكل جيد وأضاع فرصة تسجيل الهدف الثاني عن طريق حسين فيصل، بعد تمرية متقنة من مروان حمدي ولكنها كانت قوية بعض الشئ.

وحاول منتخب مصر أن يغيرالنمتيجة في الشوط الثاني ولكن دفاعات الأردن حافظت على شباكها، وظهرت بعض الخطورة على منتخب مصر من خلال الهجمات المرتدة القليلة للأردن في الشوط الثاني.

وفي الدقيقة 59 دخل محمد شريف بدلاً من حسين فيصل، كما دخل أفشة ومهند لاشين في الدقيقة 72 بدلاً من حمدي فتحي ومصطفى فتحي.

وفيما يلي تشكيل منتخب مصر الرسمي لمواجهة الأردن:

حراسة المرمى: محمد الشناوي

خط الدفاع: أحمد فتوح، محمود حمدي الونش، أحمد ياسين، عمر كمال عبد الواحد

خط الوسط: حمدي فتحي، عمرو السولية، أحمد سيد زيزو

خط الهجوم: حسين فيصل، مصطفى فتحي، مروان حمدي

وضم تشكيل الأردن كل من:

حراسة المرمى: يزيد أبو ليلى خط الدفاع : محمد أبو حشيش – هادي الحوراني- عبد الله نصيب ديارا – إحسان حداد خط الوسط : علي علوان – نور الدين الروابدة – بهاء عبد الرحمن – محمد أبو زريق شرارة – محمود مرضي خط الهجوم : يزن النعيمات.