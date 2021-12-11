مصر تعزى نيجيريا فى ضحايا استهداف حافلة ومسجد

جدة - نرمين السيد - أعربت جمهورية مصر العربية عن خالص تعازيها وصادق مواساتها لجمهورية نيجيريا الفيدرالية الشقيقة جرّاء الهجومين اللذين شهدتهما خلال الأيام الماضية، واستهدفا حافلة ومسجد، مما أسفر عن عشرات الضحايا من المدنيين الأبرياء، متمنيةً سرعة الشفاء لجميع المصابين.





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