محافظ أسوان: ننسق مع الزراعة لإقامة مشروعات استثمارية

جدة - نرمين السيد - أكد محافظ أسوان أشرف عطية، أن هناك تنسيقا مع وزارة الزراعة لتخصيص الأراضى اللازمة للمستثمرين الجادين والقادرين، على إقامة مشروعات استثمارية سواء فى مجالات الاستصلاح والتصنيع الزراعى والسمكى، من أجل خلق قاعدة زراعية وصناعية تساهم فى توفير فرص عمل حقيقية للشباب الأسوانى.





وأشاد المحافظ، فى بيان صحفى اليوم السبت، بالجهود المبذولة من وزير الزراعة واستصلاح الأراضى لتشجيع وتحفيز الاستثمار، فى كافة المجالات الزراعية من أجل التيسير على المستثمرين تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، بتحويل أسوان إلى مركز إقليمى للاستثمار الزراعى والصناعى استثمارا للمقومات الاقتصادية المتوفرة لديها.

وأشار إلى الاجتماع الذى عقده مع الدكتور محمد الشحات المدير التنفيذى للهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية والوفد المرافق له، بحضور الدكتورة غادة أبوزيد نائب المحافظ ومسؤولى الجهات المختصة.. مؤكدا أنه تم الاتفاق على تخصيص 100 فدان كمرحلة أولى لمشروع مجمع مزارع الدواجن بتكلفة استثمارية 250 مليون جنيه وبطاقة 3.6 مليون طائر فى العام الواحد، وهو الذى يتوازى مع طرح المنطقة اللوجستية بكركر على مساحة 400 فدان، علاوة على المنطقة اللوجستية بمدينة أبو سمبل السياحية على مساحة 15 ألف م2.

ونوه محافظ أسوان إلى التنسيق مع الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية على تخصيص قطع من الأراضى لإقامة عدد من المشروعات الاستثمارية بعد تحديد مواقعها والإحداثيات، بجانب التأكد من دراسات الجدوى وتوافر المقنن المائى لها، بالإضافة إلى جدية المستثمر وتمتعه بملاءة مالية كافية لتنفيذ المشروع.

ولفت إلى أنه من المخطط أيضا إقامة مشروعات عبارة عن استصلاح مساحات من الأراضى، ستكون مخصصة لزراعات التمور والمانجو مرتبط بها إقامة مجمعات تصنيع لهذه المنتجات الزراعية وأخرى للنباتات العطرية والخضر والفاكهة، فضلا عن طرح ثلاث مفرخات ومزارع سمكية.